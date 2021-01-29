Cebinden telefonu çıkarmak isterken poşet içindeki altınlarından oldu - Son Dakika

Cebinden telefonu çıkarmak isterken poşet içindeki altınlarından oldu

29.01.2021 12:07

Cebinden telefonu çıkarmak isterken poşet içindeki altınlarından oldu Denizli'de bir esnaf, işyerinin önünde yaklaşık 6 bin 500 TL değerinde altının bulunduğu bir poşet buldu.

Cebinden telefonu çıkarmak isterken poşet içindeki altınlarından oldu

DENİZLİ - Denizli'de bir esnaf, işyerinin önünde yaklaşık 6 bin 500 TL değerinde altının bulunduğu bir poşet buldu. Güvenlik kameralarında incelendiğinde ise bir vatandaşın cebindeki telefonu çıkartmak isterken altınlarını düşürdüğü ortaya çıktı.

Olay, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesinde meydana geldi. Oto lastik işiyle uğraşan Murat Karaçoban, lastik tamirini yaptığı bir aracın işyerinden çıkması için yardımcı olduğu sırada yerde bir poşeti fark etti. Yerden poşeti alarak içine bakan Karaçoban gördüğü karşısında neye uğradığını şaşırdı. Poşet içerisinde altınları gören Karaçoban, işlerin durgunlaştığı anda baktığında altınların gerçek olduğunu görerek karakola gitti. Karakola giderek altınları teslim eden Karaçoban, işyeri güvenlik kameralarına bakarak olayın nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı.

Cebindeki telefonu çıkartırken binler TL değerinde altın dolu poşeti düşürdü

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan o anlarda bir vatandaş yolda karşıda diğer karşıya geçtiği sırada altınlar ile aynı cebinde bulunan telefonu çıkartmak isterken altın dolu poşeti düşürdü. Ardından ise işyeri sahibi Karaçoban altınları alarak muhafaza ediyor. İlk olarak sahte altın olduğunu düşündüğünü belirten Murat Karaçoban, "Bir akşamüstü saati çalışıyorduk. Müşterilerim vardı. Bir aracın lastiğini tamir ettim, diğer araç hava ayarı için gelmişti. Aracın birini çıkartırken dışarıda bir torba fark ettim. Torbayı elime alıp baktığımda içinde altın olduğunu gördüm. Sahte altın olayları çoğaldığı için bir ara şüphelendim. Polis ekiplerinden kaçmak için bir aracın attığını düşündüm. Aldım, işlerim bittiğinde yukarı çıktım. Baktığımda içinde baya bir altın vardı" dedi.

"Sahibinin bulunmasını ve teslim edilmesini isterim"

Güvenlik kameralarından düşürten şahsı tespit eden ve altınları teslim edilmesini istediğini belirten Karaçoban, "Bugün piyasa değeri yaklaşık 6 bin, 6 bin 500 TL değerinde altın vardı. En yakın karakola gittim. Durumu anlattım. Onlara altınları teslim ettim. Karakoldan sonra tekrar dükkana gelince güvenlik kameraları aklıma geldi. Kimin düşürdüğünü merak ettim. Düşüren ağabeyi tespit ettim. O görüntüleri tekrar karakola giderek bildirdim ve görüntüleri aldılar. Kimin düşürdüğü net belli, görünüyor. İnşallah şu pandemide, zor günlerde bulunur. Hak yerini bulur. Canı gönülden sahibinin bulunmasını ve teslim edilmesini isterim" ifadelerini kullandı.

Cebinden telefonu çıkarmak isterken poşet içindeki altınlarından oldu
Cebinden telefonu çıkarmak isterken poşet içindeki altınlarından oldu
Cebinden telefonu çıkarmak isterken poşet içindeki altınlarından oldu
Cebinden telefonu çıkarmak isterken poşet içindeki altınlarından oldu

Türk Lirası, Pamukkale, Denizli, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Cebinden telefonu çıkarmak isterken poşet içindeki altınlarından oldu - Son Dakika


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