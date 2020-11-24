Cebir Mahallesi sosyal tesisine kavuştu - Son Dakika

Cebir Mahallesi sosyal tesisine kavuştu

24.11.2020 11:50
Cebir Mahallesi sosyal tesisine kavuştu, System.String[]

Talas Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Cebir Mahallesi Sosyal Tesisi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Talas Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Cebir Mahallesi Sosyal Tesisi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılışa AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra protokol mensupları, davetliler ve Cebir halkı katıldı. Törende ilk konuşmayı yapan Cebir Mahalle Muhtarı Recep Çelik, yapılan sosyal tesis ve diğer çalışmalar için Başkan Yalçın'a teşekkür etti.

Pandemi kurallarına uyularak düzenlenen programda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, mahalle sakinlerine teşekkür ederek başladığı konuşmasında tesisin yapımıyla ilgili güzel bir anekdotu da paylaştı. Cebirlilerin, kavaklarının satışından elde edilen gelir ve aralarında topladıkları parayla birlikte belediyeye gelerek tesis yapımına katkıda bulunmak istediklerini aktaran Başkan Yalçın, "Elbette ki biz bu tesisi yapacaktık ama Cebirlilerin bu fedakarlığı ayrı bir öneme sahip. Cebir'in 1 lirası bile bizim için çok kıymetli. Bu yüzden bu fedakarlığı karşılıksız bırakamazdık. 10 Temmuz'da temelini atmıştık bugün de açılışını yapıyoruz" diye konuştu.

"SİZE HİZMETTEN MUTLUYUZ"

Cebir Mahallesinde 22 adet hizmetin tamamlandığına, 17'sinin de devam ettiğine dikkat çeken Başkan Yalçın, "Cebir'de şu anda 17 tane devam eden hizmetimiz, 22 tane de tamamlanan hizmetimiz var. Cebirimiz için ne yapsak azdır. Hizmet etmekten de memnunuz. Düğün, nişan, asker uğurlama gibi sosyal etkinliklerin yapılacağı bir yere ihtiyaç vardı. Bunu bugün hizmete sunuyoruz. Buraya gelmişken de ağaç dikmeden gitmeyelim dedik. Sosyal tesisimizin etrafında da ağaç dikimi gerçekleştireceğiz" dedi.

"BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE HİZMET ÜRETİYORUZ"

Daha sonra kürsüye gelen ve "Güzel bir haftaya güzel bir hizmetle başlıyoruz." diyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da yapılan çalışmalardan övgüyle söz ederek Başkan Yalçın'a teşekkür etti.

Birlik ve beraberlik içerisinde güzel hizmetler yapıldığına dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, "Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın, kırsal mahallelerde çok güzel hizmetler yapıyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak gereken desteği sağlıyoruz. Yapılan tesisin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

"HİZMETLER YÜZÜMÜĞÜ AĞARTIYOR"

Son olarak kürsüye gelerek konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel de Başkan Yalçın'ın kırsal mahallelere verdiği öneme dikkat çekti.

"Kırsal mahallelerdeki standart yükseldikçe şehir merkezimizde de o kadar yükselmiş sayıyoruz. Merkezdeki imkanların ilçe ve mahallelerimize gelmesi için de gayret ediyoruz." diyen Milletvekili Karayel, "Bizler vekil olarak buraya gelirken alnı açık bir şekilde geliyoruz. Hamdolsun her geldiğimizde bizi bağrınıza basıyorsunuz. Bu çok önemli. Bu da hizmetle oluyor. Talas Belediye Başkanımız buraya çok güzel hizmetler yapmıştı. Şimdi de yine güzel bir tesis kazandırmış. Kendisini tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

100 ADET AĞAÇ DİKİLDİ

Konuşmaların ardından kurdelası kesilerek Cebir Mahallesi Sosyal Tesisi hizmete sunuldu. Açılışın ardından protokol ve vatandaşlar tarafından çeşitli türlerde toplam 100 adet ağaç dikildi. - KAYSERİ

Cebir Mahallesi sosyal tesisine kavuştu
Cebir Mahallesi sosyal tesisine kavuştu
Cebir Mahallesi sosyal tesisine kavuştu
Cebir Mahallesi sosyal tesisine kavuştu

Talas Belediyesi, AK Parti, Kayseri, Talas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cebir Mahallesi sosyal tesisine kavuştu - Son Dakika


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