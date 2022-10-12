Çeçe Sultan Türbesi ve Camisi restore edilecek - Son Dakika
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Çeçe Sultan Türbesi ve Camisi restore edilecek

12.10.2022 12:56
Çeçe Sultan Türbesi ve Camisi restore edilecek

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Gerze Çeçe Sultan Türbesi ve Camisi'nin restorasyon sürecinin başlayacağını söyledi.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Gerze Çeçe Sultan Türbesi ve Camisi'nin restorasyon sürecinin başlayacağını söyledi.

Maviş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sinop'ta inanç turizminin önemli mekanlarından biri olan Tarihi Çeçe Sultan Türbesi ve Camisi için restorasyon çalışmaları ve proje hazırlık ihalesinin tamamlanarak, aslına uygun bir şekilde yapılmasının hedeflendiğini belirtti.

Kentin manevi değerlerine sahip çıkmak adına önemli bir çalışmayı daha hayata geçirmeyi planladıklarını belirten Maviş, "Anadolu'nun İslam'la tanışmasına öncülük eden Çeçe Sultan Hazretlerine ait olan türbe ve cami Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restore edilecek." dedi.

Çeçe Sultan Türbesi ve Camisi'nin yıl içinde çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yaptığına işaret eden Maviş, şunları kaydetti:

"Horasan erenlerinden ve Sinop'umuzun, Gerze'mizin manevi simgeleri arasında yer alan, hemşehrilerimizin maneviyat dünyasında müstesna bir yere sahip olan Çeçe Sultan Hazretlerinin kabrini, onun manevi iklimine uygun şekilde yenileyerek ziyaretçilerimize sunacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah restorasyon çalışmaları bittiğinde, bu mekan ziyaretçilerimizi çok daha ihtişamlı bir şekilde karşılayacak. Bu kapsamda Tarihi Çeçe Sultan Türbesi ve Camisi, restorasyon çalışması sonrası bölgenin manevi çekim merkezine dönüşecek. Ayrıca eski cami ve türbenin tarihi ve yapısal araştırmaları yapılarak, yenileme restorasyon çalışmaları da aslına uygun bir şekilde gerçekleştirilecek."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çeçe Sultan Türbesi ve Camisi restore edilecek - Son Dakika

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