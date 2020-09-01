Çeçeli Kara Murat, mezarı başında anıldı - Son Dakika

Çeçeli Kara Murat, mezarı başında anıldı

Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. Yıl dönümünde Şehit Çeçeli Kara Murat, düzenlenen program dahilinde mezarı başında dualar edilerek anıldı.

Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. Yıl dönümünde Şehit Çeçeli Kara Murat, düzenlenen program dahilinde mezarı başında dualar edilerek anıldı. Düzenlenen programa Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Mehmet Altay, Uşak Belediyesi Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve Albay Murat Kılıç katıldı. Program kapsamında ilk olarak Göğem Zafer Anıtı ziyaret edildi. Ziyarette şehitler için il müftüsü tarafından dualar edildi. Edilen duaların ardından protokol üyeleri, Uşak Üniversitesi'nde Prof. Dr. Mehmet Karayaman tarafından 98 yıl önce elde edilen zafer hakkında bilgiler edindi. Buradaki ziyaretin ardından protokol üyeleri Karacahisar Köyü'nde bulunan Çeçeli Kara Murat'ı mezarı başında dualarla andı. Edilen duaların ardından protokol üyeleri Çeçeli Kara Murat'ın mezarına karanfiller bıraktı. Bırakılan karanfillerin ardından tekrar Mehmet Karayaman tarafından Çeçeli Kara Murat hakkında protokol üyelerine bilgi verildi. - UŞAK

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