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Çeçen lider Kadirov'a saldıran kişi 22 yaşındaki bir genç çıktı

8 dakika önce

Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov'un evine dün akşam saatlerinde silahlı saldırı gerçekleştiren ve öldürülen şahsın 22 yaşında Çeçenistanlı bir genç olduğu ortaya çıktı.

Çeçen lider Kadirov'a saldıran kişi 22 yaşındaki bir genç çıktı, System.String[]
Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov'un evine dün akşam saatlerinde silahlı saldırı gerçekleştiren ve öldürülen şahsın 22 yaşında Çeçenistanlı bir genç olduğu ortaya çıktı.

Çeçenistan'ın Rusya yanlısı lideri Ramazan Kadirov'un Çeçenistan'ın başkenti Grozni'de bulunan evine dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen silahlı saldırının detayları açıklandı. Saldırıyla ilgili açıklama yapan Dış İlişkiler, Basın ve Enformasyon Bakanı Dzhambulat Umarov saldırıyı gerçekleştiren kişinin 1997 yılı doğumlu Çeçenistan'da doğan bir genç olduğunu açıkladı. Umarov açıklamasında saldırganın saldırıyı gerçekleştirdiği anda silahından çıkan mermiler sonucunda 2 koruma polisinin yaralandığını, yaralanan polislerin hastaneye kaldırıldığını ve durumlarının iyi olduğunu belirtti. Saldırganın Rusya Ulusal Muhafız Birimi (Rosguard) üyesi bir güvenlik elemanı tarafından silahla vurularak etkisiz hale getirildiğini belirten Umarov, saldırganın aracından 1 adet tüfek çıktığını açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'un sağlık durumunun iyi olduğu ve saldırı sırasında konutunda bulunmadığı öğrenildi. - MOSKOVA
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:07 Kaynak: İHA
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