Çeçen lideri Kadirov'dan 207 gelinin başlık parasını ödedi

Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin lideri Ramazan Kadirov'un, 207 gelinin başlık parasını üstlendiği ve damatlara 50'şer bin ruble (yaklaşık 5 bin TL) dağıtılacağı duyuruldu.

Çeçenistan'ın Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle evlilikleri ertelenen ya da düğünleri iptal edilen çiftlere maddi destekte bulunuyor. Kadirov'un babası anısına kurduğu Ahmet-Hacı Kadirov Vakfı üzerinden yapılacağı belirtilen maddi destek ile 207 gelinin başlık parasının üstlenileceği belirtildi. Damatlara 50'şer bin ruble (yaklaşık 5 bin TL) dağıtılacağı bildirildi. Çeçenistan'da virüs nedeniyle nikah törenlerinin yapılmasına yönelik getirilen yasak 25 Mayıs'ta kalktı.