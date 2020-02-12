Çeçen liderin ölümüne ilişkin dava yeniden görülmeye başlandı - Son Dakika
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Çeçen liderin ölümüne ilişkin dava yeniden görülmeye başlandı

6 saat önce

Zeytinburnu'nda Çeçen lideri Ali Osaev'in evinin önünde öldürülmesine ilişkin davanın yeniden görülmesine başlandı.

Çeçen liderin ölümüne ilişkin dava yeniden görülmeye başlandı, System.String[]

Zeytinburnu'nda Çeçen lideri Ali Osaev'in evinin önünde öldürülmesine ilişkin davanın yeniden görülmesine başlandı. Mahkeme heyeti ara kararında Zona kod adlı sanığın yaşayıp yaşamadığına ilişkin Interpol Daire Başkanlığı'na yazı yazılmasına karar verdi.

Zeytinburnu'nda Çeçen lideri Ali Osaev'in 2009 yılında evinin önünde öldürülmesine ilişkin dava Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlandı. Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki avukatı Ömer Yüzgül katıldı. Müşteki avukatı Yüzgül'e mahkeme başkanı tarafından Yargıtay bozma ilamına karşı beyanı soruldu. Ömer Yüzgül "Yargıtay bozma ilamına uyulmasını talep ediyoruz. Bu sanık 3 buçuk yıl tutuklu kaldıktan sonra gizli bir el tarafından bu dosyaya müdahale edilmiştir ve sanık beraat ettirilmiştir" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bozma ilamına uyulmasına ve Zona kod adlı Temur Makhauri'nin yaşayıp yaşamadığına ilişkin araştırma yapılması için Interpol Daire Başkanlığı'na müzekkere yazılmasına karar verdi. Mahkeme Zona'nın ölmüş ise araştırma yapılması için Gürcistan adli makamlarına da yazı yazılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Zeytinburnu'nda 2009 yılında Çeçen lider Ali Osaev evinin önünde öldürülmüştü. Cinayetin ardından ortaya çıkan görüntülerde Zona kod adlı Temur Makhauri isimli zanlının, Çeçen liderin evinin önünde arabasını park etmesini bekledikten sonra Osaev'i öldürdüğü güvenlik kameralarına yansımıştı. Makhauri, 2012'de Atatürk Havalimanı'nda 2 farklı pasaport ile yakalanmıştı. Zona kod adlı sanık, cinayete ilişkin yargılandığı davada 2016 yılında 'delil yetersizliğinden' beraat etmişti. Olaya ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı eksik inceleme nedeniyle beraat kararının bozulmasını istemişti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi de sanık Zona'nın Ukrayna'da öldüğüne ilişkin haberler çıktığını belirterek, bilginin gerçekliği konusunda araştırma yapılması için dosyanın bozulmasına karar vermişti. Bozma kararının ardından dosya Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

(Melike İnal/İHA)

Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:55 Kaynak: İHA
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