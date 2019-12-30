Çeçen liderin ölümüne ilişkin davada yeni gelişme - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çeçen liderin ölümüne ilişkin davada yeni gelişme - Son Dakika

Çeçen liderin ölümüne ilişkin davada yeni gelişme

6 saat önce

Zeytinburnu'nda 2009 yılında Çeçen lideri Ali Osaev'in evinin önünde öldürülmesine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı.

Çeçen liderin ölümüne ilişkin davada yeni gelişme, System.String[]

Zeytinburnu'nda 2009 yılında Çeçen lideri Ali Osaev'in evinin önünde öldürülmesine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Yargıtay, Zona kod adlı sanık Temur Makhauri hakkında, 2017'de yılında çıkan ölüm haberlerinin doğruluğunun araştırılması için ülkesinde sorgulama yapılmasına hükmetti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi ise beraat kararının bozulmasına karar verdi.


Zeytinburnu'nda Çeçen lider Ali Osaev 2009'da evinin önünde öldürülmüştü. Olaya ilişkin Gürcistan asıllı Zona kod adlı sanık Temur Makhauri, 2012'de gözaltına alınmıştı. Zona hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmiş ancak sanık 2016 yılında delil yetersizliğinden beraat etmişti. Olaya ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan tebliğnamede, tanık beyanları ve sanığın olay günü Gürcistan'da bulunduğuna dair evrakları elde edebilme ihtimali bulunduğu aktarıldı. Yargıtay, eksik inceleme nedeniyle beraat kararının bozulmasını istedi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi de sanık Zona'nın Ukrayna'da öldüğüne ilişkin haberler çıktığını belirterek bilginin gerçekliği konusunda araştırma yapılması için dosyanın bozulmasına karar verdi. Dosya, bozma kararının ardından Bakırköy Adliyesine gönderilecek.


Olayın geçmişi


Zeytinburnu'nda 2009 yılında Çeçen lider Ali Osaev evinin önünde öldürülmüştü. Cinayetin ardından ortaya çıkan görüntülerde Zona kod adlı Temur Makhauri isimli zanlının, Çeçen liderin evinin önünde arabasını park etmesini bekledikten sonra Osaev'i öldürdüğü güvenlik kameralarına yansımıştı. Makhauri, 2012'de Atatürk Havalimanı'nda 2 farklı pasaport ile yakalanmıştı. Zona kod adlı sanık, cinayete ilişkin yargılandığı davada 2016 yılında 'delil yetersizliğinden' beraat etmişti. - İSTANBUL

Ceza Dairesi, Zeytinburnu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:58 Kaynak: İHA
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