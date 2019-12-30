Çeçen Osaev'in öldürülmesi davasındaki beraat kararı Yargıtay'dan döndü - Son Dakika

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 2009 yılında Zeytinburnu'nda Çeçen Musa Ali Osaev'in öldürülmesine ilişkin hakkında beraat kararı verilen Gürcistan uyruklu Temur Makhauri'nin yargılandığı davanın bozulmasına hükmetti.

Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesince, 19 Nisan 2016'da sanık Temur Makhauri'nin maktül Ali Osaev'i tasarlayarak öldürmek ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlarını işlediği hususunda cezalandırılmasına yetecek, her türlü şüpheden arınmış, yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine karar verdi.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi verdiği kararda, sanık Temur Makhauri'nin Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir otomobilin infilak etmesi sonucu öldüğüne dair çeşitli haber kanallarında bilgilerin yer aldığı belirtildi.

Söz konusu bilginin gerçekliği ve teyidi bağlamında kolluk makamları aracılığıyla araştırma ve gerekirse ülkesi ile yazışma yapılması gerektiği vurgulanan kararda, alınacak sonucuna göre sanık hakkında ölüm nedeniyle "düşme" kararı verilip verilemeyeceğinin tartışılması gerektiği anlatıldı.

Yargıtay, bu nedenle yerel mahkemenin kararının bozulmasına karar vererek, dosyayı Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Davanın geçmişi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 26 Şubat 2009'da Zeytinburnu'da Musa Ali Osaev'in "Zona" kod adlı Gürcistan uyruklu Temur Makhauri tarafından öldürüldüğü belirtilmişti.

İstanbul'dan Mısır'a gitmek üzereyken 19 Ekim 2012'de havalimanında yakalanan sanığın "tasarlayarak adam öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silah satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

İddianamenin kabul edildiği Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, sanık Temur Makhauri'nin maktul Ali Osaev'in üzerine atılı suçları işlediğine yönelik yeterli delil elde edilememesi nedeniyle beraatine karar verilmişti.