Cech, Chelsea'ye döndü
1 saat önce
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal formasıyla sezon sonunda emekliye ayrılan Çek kaleci Petr Cech, eski kulübü Chelsea'nin teknik ve performans danışmanı oldu.
İngiltere
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:38 Kaynak: AA
Premier Lig ekiplerinden Arsenal
formasıyla sezon sonunda emekliye ayrılan Çek kaleci Petr Cech
, eski kulübü Chelsea
'nin teknik ve performans danışmanı oldu.
Chelsea tarafından yapılan açıklamada, kulübün efsane oyuncuları arasında yer alan Cech'in, teknik ve performans danışmanı olarak göreve başladığı duyuruldu.
2004 ile 2015 yılları arasında kalesini koruduğu Chelsea'de birer UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa
Ligi, 4'er lig ve İngiltere Federasyon Kupası, 3 İngiltere Lig Kupası ve 2 Community Shield şampiyonluğu yaşayan Cech, Arsenal'de ise bir İngiltere Federasyon Kupası, 2 de Community Shield kazanmıştı.
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