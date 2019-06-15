Son Dakika Haberleri: Cecilia Krull Bursa'da konser verdi
Son Dakika Güncel Haber

Cecilia Krull Bursa'da konser verdi

2 saat önce

Cecilia Krull, Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 58'incisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"nde müzikseverlerle buluştu.

Cecilia Krull Bursa'da konser verdi, System.String[]
Cecilia Krull, Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 58'incisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"nde müzikseverlerle buluştu.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konsere Bursalı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.
Popüler dizi La Casa de Papel'de seslendirdiği "My Life Is Going On" şarkısıyla dünya çapında bir ün kazanan Cecilia Krull, sahne performansıyla da sanatseverlerden tam not aldı.
Müziğinde Fransız, Kübalı, Alman ve İspanyol notalarını harmanlayan şarkıcı ve besteci Cecilia Krull, konserde geniş bir repertuvara yer verdi.
Gecenin sonunda sanatseverleri selamlayan Krull, uzun süre alkışlandı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:33 Kaynak: AA
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşini 19 bıçak darbesiyle öldüren katil kocanın hakime sorduğu soru şoke etti Çatı katında, bomba gibi patlayan çamaşır makinesi mahalle sakinlerini sokağa döktü Reyon görevlisi kadının korkunç ölümü! Turizm cenneti Kuşadası'ndaki çöp yığınları vatandaşları isyan ettirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 04:13:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cecilia Krull Bursa'da konser verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]