Cecilia Krull, canlı yayında

La Casa de Papel dizisinin "My Life Is Going On" adlı şarkısını seslendiren Cecilia Krull, hayranlarıyla online olarak bir araya geldi.

Krull, İspanya yapımı dizinin 4. sezonunun yayınlandığı gün müzisyen Barbaros Büyükakkan'ın Instagram'da açtığı canlı yayına katıldı.

Büyükakkan, canlı yayının tahmin ettiğinden çok daha heyecanlı olduğunu, yayın öncesinde çok sayıda mesaj ve şarkı isteği aldığını söyledi.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında insanların evlerinde kalmalarına ilişkin Büyükakkan, "Güzel günlerin çok kısa zamanda geleceğine eminim. Lütfen hiçbir şekilde dışarıya çıkmayın. Evdeyiz, evde kalıyoruz ve evde güvendeyiz." dedi.

Dizinin Türkiye'de çok izlendiğini belirten Büyükakkan, yayına katılan konuğuyla şarkıları, yemekleri ve çalışmalarına ilişkin bir sohbet gerçekleştirdi.

- "Türk yemekleri çok lezzetli"

Cecilia Krull da yayında "La Casa de Papel" dizisiyle hatırlanan şarkının bir marş gibi insanlara büyük bir umut verdiğini kaydetti.

Türkiye'ye her geldiğinde çok yemek yediğini anlatan Krull, "Çünkü yemekleri çok seviyorum, çok da kilo alıyorum. Türk yemekleri çok lezzetli ve sosları inanılmaz." diye konuştu.

Evde kaldığı sürede yeni şarkılar bestelemeye odaklandığının altını çizen Krull, "Oğlumla beraberim, genç bir anneyim, zamanımı yemek yapmak ve anne olmakla geçiriyorum. Karantinadan önce tam zamanlı bir anne değildim. Şimdiyse oğlumla birlikte olmanın tadını çıkarıyorum." ifadelerini kullandı.

Krull, ayrıca daha önce konser vermek için İstanbul, Bursa ve Ankara'ya geldiğini belirterek, "Her gün bana ulaşan Türkiye'den insanlar var. Yeniden gelmek istiyorum. Türkiye'de daha çok vakit geçirmek istiyorum. Sadece konser için değil, Türkiye'deki hayatı deneyimlemek için." dedi.

Ünlü şarkıcı aynı zamanda yayında dizinin meşhur şarkısı "My Life Is Going On"un yanı sıra Büyükakkan ile birlikte İngilizce ve Fransızca şarkılar da seslendirdi.