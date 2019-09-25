Son Dakika Haberleri: Çed toplantısı, protesto nedeniyle yapılamadı
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Çed toplantısı, protesto nedeniyle yapılamadı

1 saat önce

MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinde kurulacak olan polipropilen üretim tesisi için yapılması planlanan ÇED bilgilendirme toplantısı, çevreciler ve mahalle halkının davul çalarak, tepki göstermesi nedeniyle yapılamadı.

Çed toplantısı, protesto nedeniyle yapılamadı, System.String[]
MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinde kurulacak olan polipropilen üretim tesisi için yapılması planlanan ÇED bilgilendirme toplantısı, çevreciler ve mahalle halkının davul çalarak, tepki göstermesi nedeniyle yapılamadı.
Petro-kimya sektöründe üretim yapan İstanbul merkezli şirket, Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi mevkiinde kuracağı polipropilen üretim tesisi Çevresel Etkileri Değerlendirme (ÇED) raporu hazırladı. Tesis için ÇED bilgilendirme toplantısı yapılmak istendi. Karaduvar Mahallesi'nde bir kahvede yapılmak istenen toplantıya gelen şirket yetkilileri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlileri, çevreciler ve mahalle halkının tepkisiyle karşılaştı. Protestocular, davul çalarak, toplantı için gelenlerin konuşmasına izin vermedi. Sık sık alkış tutan ve ıslık çalan protestocular, yetkililerin kahveyi terk etmesini istedi. Bunun üzerine toplantı için gelenler kahveden ayrıldı. Çevreciler, imza toplayarak toplantının yapılmadığını tutanak altına aldı.


Çevresel Etki Değerlendirme, İstanbul, Akdeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:58 Kaynak: DHA
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