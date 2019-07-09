Son Dakika Haberleri: "Cedar Sea 2" adlı yat Bodrum'da
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"Cedar Sea 2" adlı yat Bodrum'da

1 saat önce

Uluslararası elmas ve mücevher şirketi Mondera'ya ait olduğu belirtilen ve dünyanın en büyük 100 yatı arasında gösterilen "Cedar Sea 2", Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Bodrum, Muğla, Kültür Sanat
Uluslararası elmas ve mücevher şirketi Mondera'ya ait olduğu belirtilen ve dünyanın en büyük 100 yatı arasında gösterilen "Cedar Sea 2", Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.
Yalıkavak açıklarına demirleyen yat, vatandaşların ve turistlerin ilgi odağı oldu. Personelin özel hazırlıklar yaptığı mega yat, sınıfında dünyanın en büyük ve lüks yatları arasında 75'inci sırada gösteriliyor.
Hollanda'da 1986 yılında yapılan ve Cebelitarık bayrağı taşıyan yatın, 65 metre uzunluğunda ve bin 5 groston ağırlığında olduğu belirtildi.
Cedar Sea 2 adlı yat Bodrum'da
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:55 Kaynak: AA
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