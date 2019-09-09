Son Dakika Haberleri: ÇEDAŞ çalışanlarından Kızılay'a kan bağışı
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ÇEDAŞ çalışanlarından Kızılay'a kan bağışı

1 saat önce

Sivas, Tokat ve Yozgat'ta elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) çalışanları, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

ÇEDAŞ çalışanlarından Kızılay'a kan bağışı, System.String[]

Sivas, Tokat ve Yozgat'ta elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) çalışanları, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

ÇEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, "Enerjimizle Türk Kızılay'ının yanındayız" sloganıyla başlatılan ve Kızılay Sivas Şubesi'nin Genel Müdürlük binasında kurduğu standında gerçekleştirilen kan bağışı etkinliğine ÇEDAŞ çalışanları yoğun ilgi gösterdi.

İlk olarak sağlık formlarını doldurup doktor kontrolünden geçen ÇEDAŞ çalışanları daha sonra kan bağışladı.

ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, kan bağışını sosyal sorumluluk olarak gördüklerini ifade ederek, ÇEDAŞ'ın düzenli olarak yaptığı kan bağışları ile Kızılay'a destek olduğunu belirtti.

Çevresel Etki Değerlendirme, Kızılay, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:10 Kaynak: AA
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