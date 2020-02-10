ÇEDAŞ ekipleri arıza giderirken yaban hayatını da unutmuyor - SİVAS - Son Dakika
Son Dakika Güncel ÇEDAŞ ekipleri arıza giderirken yaban hayatını da unutmuyor - SİVAS - Son Dakika

ÇEDAŞ ekipleri arıza giderirken yaban hayatını da unutmuyor - SİVAS

6 saat önce

Ekiplerin araziye çıkması Ekiplerin araziye yem bırakması Kangal İşletme Şefi Mehmet Göktaş konuşması Genel görüntüler SİVAS - Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 1 milyondan fazla aboneye hizmet veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) ekipleri, yaban hayvanlarının da yardımına koşuyor.

Ekiplerin araziye çıkması

Ekiplerin araziye yem bırakması

Kangal İşletme Şefi Mehmet Göktaş konuşması

Genel görüntüler SİVAS - Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 1 milyondan fazla aboneye hizmet veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) ekipleri, yaban hayvanlarının da yardımına koşuyor.

ÇEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bir yandan elektrik arızalarına çözüm üreten ekipler, diğer yandan da ağır kış şartlarında doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yanlarında yiyecek taşıyor.

ÇEDAŞ Kangal İşletme Şefi Mehmet Göktaş, Kangal ilçesi Boğazköy mevkisinden gelen bir arıza ihbarı üzerine kar motoru ile ekip olarak bölgeye gittiklerini belirtti.

Göktaş, "Hızla arızayı çözüp, enerji kesintisi sorununu giderdik. Bölge çok fazla karla kaplı olduğundan ne yazık ki pek çok yaban hayvanı yem bulmakta güçlük çekiyor. Sosyal sorumluluk anlayışı ile karları temizleyerek buraya buğday, ekmek ve saman gibi yiyecekler bıraktık." ifadelerini kullandı.

Bölgede zaman zaman kurt, tilki, tavşan ve keklik gibi yaban hayvanları gördüklerini aktaran Göktaş, yaban hayvanlarına karşı herkesi duyarlı olmaya davet etti.

ÇEDAŞ ekipleri arıza giderirken yaban hayatını da unutmuyor - SİVAS

Çevresel Etki Değerlendirme, Yozgat, Kangal, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:41 Kaynak: AA
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