ÇEDAŞ'ın "enerji timleri" 1700 rakımlı köydeki arızayı giderdi - Son Dakika

Sivas'ta, Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş'nin (ÇEDAŞ) "enerji timleri", yoğun kış şartlarının yaşandığı bir köye paletli araçla ulaşarak, elektrik arızasını giderdi.

ÇEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde 52 bin kilometrekare alanda elektrik dağıtım hizmeti veren ÇEDAŞ'ın arıza giderim bakım ve onarım personelinden oluşan "Enerji TİM'leri" vatandaşlara kesintisiz ve kaliteli enerji sağlamak için

yoğun çaba harcıyor.

Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı 1700 rakımlı Karayaprak köyünde yaşanan elektrik kesintisi ihbarı üzerine "enerji timleri" yolu kapalı olan köye paletli kar aracıyla ulaştı.

Soğuk hava ve zorlu arazi şartlarına rağmen elektrik şebekesinde oluşan arızayı çözümleyen ekipler, köyde yaşayan vatandaşların elektriksiz kalmasını engelledi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen ÇEDAŞ Arıza Giderim Bakım Onarım personeli Fikret Kaya, hava ve arazi şartları nedeniyle normal araçlarla bölgeye ulaşamadıklarını belirtti.

Sert hava koşullarına karşı paletli kar aracıyla 45-50 dakikalık bir yolculuk sonrası köye ulaşarak arızayı giderdiklerini anlatan Kaya, "Vatandaşımıza elektrik verdik, görevimizi başarıyla yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim için bir ilçe, bir köy, bir mezra ya da bir abone olması fark etmez, elektriği ulaştırabiliyorsak ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

Karayaprak Köyü Muhtarı Hasan Erdemir ise zorlu kış şartlarında köylerindeki arızayı gideren ekiplere teşekkür etti