ÇEDAŞ'ın "enerji timleri" kesintisiz enerji için sahada - Son Dakika
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ÇEDAŞ'ın "enerji timleri" kesintisiz enerji için sahada

6 saat önce

Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 1 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ), kış mevsiminde abonelerine kaliteli ve kesintisiz elektrik sağlamak için bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

ÇEDAŞ'ın

Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 1 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ), kış mevsiminde abonelerine kaliteli ve kesintisiz elektrik sağlamak için bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

ÇEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle oluşan elektrik arızalarına anında müdahale eden ÇEDAŞ'ın arıza giderim bakım personelinden oluşan "enerji timleri", olumsuz hava şartları altında çalışmalarına devam ediyor.

Zorlu arazi koşulları nedeniyle ulaşımın güç olduğu bölgelere kimi zaman yaya kimi zamansa paletli kar araçlarıyla ulaşan "enerji timleri" metrelerce yükseklikte direklerdeki arızaları onarıyor.

Bölge sakinlerinin karanlıkta kalmaması için arızaların yanı sıra enerji nakil hatlarında bakım ve onarım faaliyetlerini de sürdüren "enerji timleri", Doğanşar ilçesine bağlı İçdere köyü mevkisindeki Akkaya enerji nakil hattında buz yükü nedeniyle çelik cıvataları kopan direğin devrilme tehlikesine karşı tüketicilerin elektriksiz kalmaması için paletli kar araçlarını kullanarak olaya müdahale etti.

Kar ve tipinin etkili olduğu bölgede 13 metrelik direkteki soruna müdahale eden enerji timlerinin çalışması yaklaşık 2 saat sürdü. 18 köyün elektrik aldığı enerji nakil hattında yapılan çalışma sonrası köylerin karanlıkta kalması engellendi.

Çevresel Etki Değerlendirme, Yozgat, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:26 Kaynak: AA
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