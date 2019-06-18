ÇEDAŞ'ın SMS uygulaması ile planlı elektrik kesintileri cepte

Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde 980 bin aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), yüksek müşteri memnuniyeti için planlı elektrik kesintileri öncesinde abonelerini SMS ile bilgilendirme uygulamasını başlattı.

Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde 980 bin aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), yüksek müşteri memnuniyeti için planlı elektrik kesintileri öncesinde abonelerini SMS ile bilgilendirme uygulamasını başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tüketicilerine kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sunmak için çalışmalarını sürdüren ÇEDAŞ, planlı elektrik kesintileri sırasında aynı zamanda can, mal ve çevre güvenliğinin sağlanması amacıyla kesinti yapılacak bölge, tarih ve süre bilgilerini kesintiden etkilenecek tüketicilerle SMS yoluyla paylaşarak hizmet kalitesini daha da artırmayı hedefliyor.



ÇEDAŞ tarafından yürütülen elektrik dağıtım faaliyeti kapsamında, arıza ve kesinti sayılarının düşürülmesi, ekonomik ömrünü dolduran dağıtım şebekelerinin yenilenmesi, bakım ve onarım çalışmalarının yürütülmesi ve yeni tesislerin devreye alınması sırasında planlı elektrik kesintilerine ihtiyaç duyuluyor. www.cedas.com.tr adlı kurumsal web sitesindeki on-line işlemler bölümünde yer alan SMS bilgilendirme formundaki ad, soyad, cep telefonu numarası, adres bilgisi ve elektrik faturaları üzerinde yer alan hizmet numarasını paylaşan ÇEDAŞ aboneleri, SMS aracılığıyla planlı kesintiler önceden öğrenebiliyor.

Öte yandan uzun süreli plansız/anlık elektrik kesintileri hakkında da abonelerine SMS ile bilgilendirme yapan ÇEDAŞ, tüketicilerinin mağduriyet yaşamamasını amaçlıyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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