Çedaş İtfaiye Çalışanlarına Eğitim Verdi

Çamlıbel
Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ), Sivas Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğünde görevli itfaiye çalışanlarına elektrik kaynaklı yangınlara müdahale konusunda eğitim verdi.
ÇEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 ayrı gruba 3 gün boyunca ÇEDAŞ Proje Tesis Müdürü Özgür Çelik tarafından verilen eğitimlerde, itfaiye personeline elektrik dağıtım hatları, yangına müdahale ederken elektrik şebekesinde dikkat edilmesi gereken hususlar, elektrikten kaynaklı yangınlar ve bunların çıkış sebepleri üzerine bilgiler verildi.
Yangın esnasında söndürme çalışmaları yapan itfaiye personelinin elektrik şebekelerine çok dikkat etmesi gerektiğini belirten Özgür Çelik, "Yangına müdahale ederken suyun elektrik tesisatı ile birleşmesinden ve çalışanın elektriğe doğrudan teması ile çarpılma riski bulunur. Elektrik kurumu tarafından aksi belirtilmedikçe tüm teller ve metal kısımlar elektrikli olarak kabul edilmelidir. Yangınlar esnasında sarkan kablo, metal, su ve kalorifer boruları ile demir çitlerden uzak durulmalıdır." ifadelerini kullandı.
Yangın yerinde öncelikle elektriklerin kesilmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, "Yere düşmüş elektrik hatlarının çevresi tehlikeli olduğu için bu hatlara 20 metreden fazla yaklaşılmamalı." uyarısında bulundu.
İtfaiye merdivenlerinin yangın yerinde büyük tehlike oluşturabileceğine de dikkat çeken Çelik, merdivenlerin gerilim altındaki temas noktalarından en az 5 metre uzağa kurulması ve taşınabilen merdivenlerin tehlike arz eden yerlerde kullanılmaması gerektiğini ifade etti.