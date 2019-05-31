Son Dakika Haberleri: ÇEDAŞ, şehit aileleri ile iftarda buluştu
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ÇEDAŞ, şehit aileleri ile iftarda buluştu

9 dakika önce

ÇEDAŞ Genel Müdürlüğü çalışanları geleneksel iftar programı kapsamında şehit aileleri ile bir araya gelerek, ramazan ayının birlik ve beraberlik duygusunu paylaştı.

ÇEDAŞ, şehit aileleri ile iftarda buluştu, System.String[]
ÇEDAŞ Genel Müdürlüğü çalışanları geleneksel iftar programı kapsamında şehit aileleri ile bir araya gelerek, ramazan ayının birlik ve beraberlik duygusunu paylaştı.

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) tarafından ramazan ayında geleneksel olarak düzenlenen iftar programları kapsamında, Sivas'ta görevli kurum personelleri şehit aileleri ile iftar programında bir araya geldi. Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şirket çalışanları ve basın mensuplarının katılımı ile gerçekleşen iftar programı Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayarak semazen gösterisi ile devam etti. Programda konuşan ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, ramazan ayında birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının yoğun olarak yaşandığına dikkat çekerek, ramazan ayının herkes için hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.

"Hedefimiz işimizi en mükemmel şekilde yapmak"

Genel Müdür Kıvılcım, hedeflerinin işlerini en iyi şekilde yapmak olduğunu belirterek, "Ne mutlu ki artık elektrik dağıtım sektöründe ÇEDAŞ demek 'mükemmellik' demek. Türkiye Kalite Derneği tarafından kaliteyi Türkiye çapında yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan Ulusal Kalite Hareketi'ne katılan ve 2017 yılında 'Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız' belgesinin sahibi olan şirketimiz 2018'de düzenlenen 27. Kalite Kongresi'nde EFQM Türkiye Mükemmellik Ödülü'ne layık görüldü. Bu ödülle birlikte elektrik dağıtım sektöründeki bir ilke imza attık ve mükemmelliğimizi tescilledik" dedi.

"Yüksek Gerilim Dalı Laboratuvarı kurduk"

Şirketin sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Enerjinin Yıldızları ile ilgili de açıklamalarda bulunan Kıvılcım, "Sektörümüze, ülkemize nitelikli iş gücü kazandırmak adına hayata geçirdiğimiz 'Enerjinin Yıldızları' Projesi ile Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerimize uygulamalı eğitim fırsatı sunan Yüksek Gerilim Dalı Laboratuvarı kurduk. Proje çerçevesinde yeniden hayat bulan Yüksek Gerilim Dalı'nda 16 öğrencimizi sektörümüze kazandıracak eğitim sürecini başlattık" dedi.

"Şehitlerimizin emaneti olan siz değerli ailelerimize borcumuz var"

Kıvılcım, şehitlerin emaneti olan değerli ailelerine borçlu olduklarını söyleyerek, "Tüm çalışma arkadaşlarıma, her gün daha iyiye hedefi ile ilerliyoruz. Bu ortak hedef doğrultusunda ilerlerken değerli çalışma arkadaşlarımla yan yana, omuz omuza olmaktan büyük mutluluk duyduğumu söylemek isterim. Kurum olarak hedefimiz 'önce insan' kavramını yerleştirmek. Biz önce insanız; sonra tekniker, mühendis, saha elamanı ya da yönetici. Bizim bu ülkeye, çocuklarımıza, şehitlerimizin emaneti olan siz değerli ailelerimize borcumuz var. Daha iyi bir gelecek, daha iyi bir dünya bırakmak için çalışmalı, bir olmalı, birlik olmalıyız" şeklinde konuştu. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:13 Kaynak: İHA
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