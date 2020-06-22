ÇEDAŞ sıcak aylarda kesintisiz enerji için tedbir aldı - Son Dakika

Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 1 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ), yaz aylarında artan enerji kullanımında sıkıntı yaşanmaması için tedbirler aldığını açıkladı.

ÇEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) 2020'de Kuzey Yarımküre'de sıcaklık rekoru kırılabileceği uyarısı doğrultusunda geçen yıl elektrik tüketiminin zirve yaptığı temmuz ve ağustos aylarına yönelik özel çalışma başlatan ÇEDAŞ, kritik bölgelerde trafo güç artışları yaşanma ihtimaline karşı bakım programlarını tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, geçmiş yıllardaki en yüksek tüketim olan günleri incelediklerini ve temmuz ayının ilk 2 haftası ve ağustos ayının son 2 haftasında hava sıcaklıklarına bağlı olarak elektrik tüketiminde artışlar olduğunu belirtti.

Yüksek tüketim dönemlerinde yaşanabilecek olumsuz hava şartları ve arızalara yönelik hazırlıkları tamamladıklarını aktaran Kıvılcım, şunları kaydetti:

"Personellerimiz düzenli olarak hava tahminlerini ve arıza durumlarımızı takip edip, raporlayarak günlük bülten halinde tüm birimlerimiz ile paylaşıyor. Geçmiş yıllardan hareketle, hava sıcaklarının artışı ile bölgemizde tüketimin yüzde 1,57 oranında yükseldiğini belirledik. Tüketim gruplarına göre en çok artış tarımsal sulama ve klima kullanımından kaynaklı ticarethane abone gruplarında görülmekte. Havanın kapalı ve yağışlı olduğu günlerde ise sulama yapılmaması ve klima kullanımının azalmasından dolayı tüketim ortalama yüzde 9,91 oranında azalmakta. Yatırım ve bakım çalışmalarımızda bu veriler bize yön veriyor."