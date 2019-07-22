Son Dakika Haberleri: ÇEDAŞ'tan genel aydınlatma duyurusu
Son Dakika Güncel Haber

ÇEDAŞ'tan genel aydınlatma duyurusu

48 dakika önce

Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ), elektrik dağıtım hizmeti verdiği Sivas, Tokat ve Yozgat'taki aydınlatma tesisleri 22 Temmuz- 4 Ağustos arasında Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) tarafından denetim kapsamına alınacak.

ÇEDAŞ'tan genel aydınlatma duyurusu, System.String[]
Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ), elektrik dağıtım hizmeti verdiği Sivas, Tokat ve Yozgat'taki aydınlatma tesisleri 22 Temmuz- 4 Ağustos arasında Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) tarafından denetim kapsamına alınacak.
ÇEDAŞ'tan yapılan açıklamada, Genel Aydınlatma Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilecek denetim dolayısıyla belirtilen tarihlerde Sivas, Tokat ve Yozgat il merkezleri başta olmak üzere ilçe, belde ve köylerdeki bazı bölgelerde kamunun genel kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokak, alt-üst geçit, köprü, meydan, kavşak, yürüyüş yolu ve yaya geçidi gibi yerlerin aydınlatılması amacıyla devreye alınan armatürlerin bir kısmı gündüz saatlerinde kontrol amaçlı yanacağı belirtildi.
Denetim sürecinde gündüz saatlerinde yanacak aydınlatma lambalarının arıza kaynaklı veya gereksiz yanmadığının bilinmesi istendi.
Çevresel Etki Değerlendirme, Yozgat, Tokat, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı Yurt dışından getirilen telefonları 100 liraya kayıt ediyorlar ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İran'a "casus" yanıtı: Onlar yalancı İstanbul'da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 15:30:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ÇEDAŞ'tan genel aydınlatma duyurusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]