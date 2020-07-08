ÇEDAŞ'tan Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 166,1 milyon liralık yatırım - Son Dakika

ÇEDAŞ'tan Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 166,1 milyon liralık yatırım

Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ), Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 166,1 milyon liralık yatırım gerçekleştirecek.

Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ), Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 166,1 milyon liralık yatırım gerçekleştirecek.

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ÇEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde çalışanları ve abonelerinin sağlığını korumak adına gerekli tedbirleri alarak kesintisiz enerji için görev yapan şirket, diğer yandan da hizmet bölgesinin ihtiyacı olan yatırımları hayata geçirmeye devam etti.

1 Haziran'da Türkiye genelinde atılan normalleşme adımları ile yatırımlarına hız veren ÇEDAŞ, bu yıl Sivas, Tokat ve Yozgat'a 166,1 milyon liralık yatırım yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, 2020 yılı içinde yatırımlarda önceliğin, kırsal alanlarda arıza sayısının daha sık yaşandığı bölgelerde olacağını belirtti.

Gerilim düşüklüğü olan bölgelere de ilave trafo tesisleri yapılacağını aktaran Kıvılcım, yatırımların, yılın ikinci yarısında artacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu nedenle planlı kesintiler sayısı ne yazık ki artmak zorunda. Ancak biz bunun tüketicilere olan etkisini azaltabilmek amacıyla özellikle şehir merkezlerinde planlı kesintilerin gece yapılmasına yönelik hazırlık yaptık. Böylece elektriğe çok ihtiyaç duyulmayan gecenin geç saatlerinde arkadaşlarımız özverili bir çalışma sergileyecek. Trafo yenilemesine yönelik yatırımlarda ise kesinti yapılacak bölgede mobil trafo ve jeneratörler ile kesinti sürelerini minimuma indirmeye gayret ediyoruz. Ayrıca alternatif şebekeler kullanılarak kesintiden etkilenen bölge ve abone sayılarını minimum seviyede tutmaktayız."

Bölgeye 1,1 milyarlık yatırım yapıldı

Özelleştirme sürecinin tamamlandığı 2010 yılından 2019 sonuna kadar bölgeye 1 milyar 152 milyon liralık yatırım yaptıklarını aktaran Kıvılcım, "Yatırım kararı verirken arıza sayı ve sürelerini azaltacak, abonelerimizin yeni enerji taleplerini karşılayacak noktalara öncelik veriyoruz. Bu dönemde Sivas, Tokat ve Yozgat'a 27,7 milyon liralık yeni trafo kurduk, enerji hatları için yaptığımız yatırımların toplamı ise 481 milyon lirayı buldu." ifadelerini kullandı.

Kıvılcım, kırsal kesimlere büyük ağırlık verdiklerini ve köylere yaptıkları yatırımların toplamının 273 milyon liraya ulaştığını belirtti.

Yozgat, Tokat, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 15:05 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ÇEDAŞ'tan Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 166,1 milyon liralık yatırım - Son Dakika Ekonomi
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