ÇEDAŞ'tan vatandaşların elektrik faturalarını ödeyen esnafa plaket - Son Dakika

Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (ÇEDAŞ), "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında Zara ilçesinde vatandaşların fatura borçlarını ödeyen esnafa plaket verdi.

ÇEDAŞ Zara Bölge İşletme Perakende Şefi Emrah Taşören, vatandaşların fatura tutarlarını ödeyen Ahmet Okur'u iş yerinde ziyaret ederek, kurum adına plaket verdi.

Emrah Taşören yaptığı açıklamada, "Kampanya kapsamında ihtiyaç sahiplerinin elektrik faturalarını ödeyerek gösterdiği hayırseverlik ve topluma örnek teşkil edecek davranışından ötürü teşekkürlerimizi sunmak üzere kurumumuz tarafından hazırlanan plaketi Ahmet Okur'a takdim ettik. Bu zor günleri Ahmet Bey ve tüm hayırseverlerimizin destekleri ile hep birlikte aşacağız." dedi.

Ahmet Okur da her şartta insanların üzerine düşen bu tür görevleri yerine getirmekle mükellef olduğunu ifade ederek, Genel Müdür Yardımcısı Fatih Bilmez'e ve İşletme Şefi Emrah Taşören'e teşekkür etti.