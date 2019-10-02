Son Dakika Haberleri: Cedevita Olimpija Ljubljana 73-79 Darüşşafaka Tekfen
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Cedevita Olimpija Ljubljana 73-79 Darüşşafaka Tekfen

17 dakika önce

Darüşşafaka Tekfen ile Slovenya ekibi Cedevita Olimpija, EuroCup C Grubu mücadelesinde Stozice Arena'da karşı karşıya geldi.

Cedevita Olimpija Ljubljana 73-79 Darüşşafaka Tekfen, System.String[]

Darüşşafaka Tekfen ile Slovenya ekibi Cedevita Olimpija, EuroCup C Grubu mücadelesinde Stozice Arena'da karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan Cedevita Olimpija, ilk periyodu 24-12 önde kapattı. 2'nci periyotta daha etkili bir oyun sergileyen Darüşşafaka Tekfen, devreye 39-35 önde gitti. 3'üncü periyotta 63-59'luk skorla üstünlüğünü koruyan yeşil siyahlı ekip, karşılaşmadan 73-79 galibiyetle ayrıldı. Daçka, EuroCup C Grubu'ndaki bir sonraki maçını 8 Ekim Salı günü Fransız ekibi Nanterre 92 ile oynayacak.

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, Slovenya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:36 
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