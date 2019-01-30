Cedi 26 Sayı Attı, Cavaliers Kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 116-113 kazandıkları Washington Wizards maçında 26 sayı, 7 asist ve 5 ribaunt üretti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 116-113 kazandıkları Washington Wizards maçında 26 sayı, 7 asist ve 5 ribaunt üretti.



NBA'e 7 maçla devam edildi. Cleveland Cavaliers, ağırladığı Washington Wizards'ı 116-113 mağlup ederek üst üste 2. karşılaşmasını kazandı.



Cavaliers'ı galibiyete, 26 sayı, 7 asist, 5 ribaunt, 2 top çalma, 1 blokla oynayan Cedi Osman ve 28 sayı, 5 ribauntla mücadele eden Jordan Clarkson taşıdı.



Wizards cephesinde Bradley Beal'ın 31 sayı, 7 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.



Furkan Korkmaz ise takımı Philadelphia 76ers'ın deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 121-105 yendiği mücadelede 3 sayı kaydetti.



Sonuçlar



Cleveland Cavaliers-Washington Wizards: 116-113



Detroit Pistons-Milwaukee Bucks: 105-115



Orlando Magic-Oklahoma City Thunder: 117-126



Brooklyn Nets-Chicago Bulls: 122-117



Houston Rockets-New Orleans Pelicans: 116-121



San Antonio Spurs-Phoenix Suns: 126-124



Los Angeles Lakers-Philadelphia 76ers: 105-121

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Cedi Osman, Nba All-Star Dünya Karması'nda!

Berkay'ın Burnunu Kıran Arda Turan, Duruşma İçin Adliyeye Geldi

Bafetimbi Gomis, Diagne'yle Buluştu, Taraftara Transfer Müjdesini Verdi

3 Ay Önce Kavga Eden Arda Turan ve Berkay Şahin'in İlk Duruşması Bugün Görülecek