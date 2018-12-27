Cedi'den Grizzlies'e Karşı 10 Sayı, 7 Ribaunt

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Memphis Grizzlies'e 95-87 kaybettikleri maçta 10 sayı ve 7 ribaunt üretti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Memphis Grizzlies'e 95-87 kaybettikleri maçta 10 sayı ve 7 ribaunt üretti.



NBA'e 10 maçla devam edildi. Memphis Grizzlies, sahasında oynadığı Cleveland Cavaliers karşılaşmasını 95-87 kazandı.



Tüm ilk 5 oyuncularının çift haneli skor ürettiği Grizzlies'te Marc Gasol, 20 sayı, 9 ribaunt, 6 asist ve 4 blokla bir adım öne çıktı.



Cavaliers'ta kenardan gelerek 24 sayı, 5 ribaunt, 3 top çalmayla oynayan Jordan Clarkson, sahanın en skoreri oldu. Milli basketbolcu Cedi Osman ise 31 dakikada 10 sayı attı, 7 de ribaunt aldı.



Nowitzki 900. galibiyetini aldı



Alman basketbolcu Dirk Nowitzki, takımı Dallas Mavericks'in New Orleans Pelicans'ı 122-119 yendiği mücadelede, kariyerinin 900. normal sezon galibiyetini elde etti.



40 yaşındaki Nowitzki, Kerim Abdülcabbar (1074), Robert Parish (1014), Tim Duncan (1001), John Stockton (953) ve Karl Malone'dan (952) sonra NBA tarihinde bunu başaran 6. oyuncu oldu.



Sonuçlar



Detroit Pistons-Washington Wizards: 106-95



Orlando Magic-Phoenix Suns: 120-122 (uzatmada)



Atlanta Hawks-Indiana Pacers: 121-129



Brooklyn Nets-Charlotte Hornets: 134-132 (uzatmada)



Miami Heat-Toronto Raptors: 104-106



Chicago Bulls-Minnesota Timberwolves: 94-119



Memphis Grizzlies-Cleveland Cavaliers: 95-87



Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 122-119



San Antonio Spurs-Denver Nuggets: 111-103



Los Angeles Clippers-Sacramento Kings: 127-118

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