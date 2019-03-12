Son Dakika Haberleri: Cedi'den Raptors Potasına 19 Sayı

Cedi'den Raptors Potasına 19 Sayı

17 dakika önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, 19 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle oynayan Cedi Osman'ın da katkısıyla Toronto Raptors'ı 126-101 yendi.

Cedi'den Raptors Potasına 19 Sayı, System.String[]
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, 19 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle oynayan Cedi Osman'ın da katkısıyla Toronto Raptors'ı 126-101 yendi.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın sondan 2. sırasındaki Cleveland Cavaliers, konferansta zirve mücadelesi veren Toronto Raptors'ı 126-101 mağlup etti.

Ev sahibi Cavaliers'ta 28 sayı, 5 asistle oynayan Collin Sexton, sahanın en skoreri oldu. 19 sayı, 7 ribaunt, 7 asist üreten Cedi Osman ve 16 sayı, 18 ribauntla "double double" yapan Kevin Love, galibiyette önemli rol oynadı.

Raptors'ta Kawhi Leonard 25 sayı, 9 ribaunt, Kyle Lowry ise 14 sayı, 6 asist, 5 ribauntla mücadele etti.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors: 126-101

Washington Wizards- Sacramento Kings: 121-115

Brooklyn Nets- Detroit Pistons: 103-75

Houston Rockets- Charlotte Hornets: 118-106

Utah Jazz- Oklahoma City Thunder: 89-98

Los Angeles Clippers- Boston Celtics: 140-115

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:22 Kaynak: AA

Spor
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