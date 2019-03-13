Son Dakika Haberleri: Cedi'nin 18 Sayısı Cavaliers'a Yetmedi

Cedi'nin 18 Sayısı Cavaliers'a Yetmedi

1 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 106-99 kaybettikleri Philadelphia 76ers maçında 18 sayı ve 8 ribaunt üretti.

Cedi'nin 18 Sayısı Cavaliers'a Yetmedi, System.String[]
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 106-99 kaybettikleri Philadelphia 76ers maçında 18 sayı ve 8 ribaunt üretti.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı ekipleri arasındaki mücadelede, play-off etabının ilk turuna saha avantajıyla girmek isteyen Philadelphia 76ers, play-off şansı kalmayan Cleveland Cavaliers'ı 106-99 yendi.

Ev sahibi 76ers'ta Ben Simmons 26 sayı, 10 ribaunt, 8 asist, Joel Embiid de 17 sayı, 19 ribaunt, 5 asist, 4 blokla "double double"a imza attı.

Cavaliers'ta Collin Sexton'ın 26 sayı, Cedi Osman'ın ise 18 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, 2 top çalma performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

Lig lideri Milwaukee Bucks'ta oynayan Ersan İlyasova ise takımının deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 130-113 yendiği maçı, 3 sayı ve 2 ribauntla tamamladı.

Sonuçlar

Indiana Pacers-New York Knicks: 103-98

Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers: 106-99

Chicago Bulls-Los Angeles Lakers: 107-123

New Orleans Pelicans-Milwaukee Bucks: 113-130

Dallas Mavericks-San Antonio Spurs: 105-112

Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves: 133-107

Los Angeles Clippers-Portland Trail Blazers: 104-125

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:27 Kaynak: AA

Cedi Osman, Philadelphia, Cleveland Cavaliers, Spor
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