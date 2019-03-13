Cedi'nin 18 Sayısı Cavaliers'a Yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 106-99 kaybettikleri Philadelphia 76ers maçında 18 sayı ve 8 ribaunt üretti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 106-99 kaybettikleri Philadelphia 76ers maçında 18 sayı ve 8 ribaunt üretti.



NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı ekipleri arasındaki mücadelede, play-off etabının ilk turuna saha avantajıyla girmek isteyen Philadelphia 76ers, play-off şansı kalmayan Cleveland Cavaliers'ı 106-99 yendi.



Ev sahibi 76ers'ta Ben Simmons 26 sayı, 10 ribaunt, 8 asist, Joel Embiid de 17 sayı, 19 ribaunt, 5 asist, 4 blokla "double double"a imza attı.



Cavaliers'ta Collin Sexton'ın 26 sayı, Cedi Osman'ın ise 18 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, 2 top çalma performansı mağlubiyeti engelleyemedi.



Lig lideri Milwaukee Bucks'ta oynayan Ersan İlyasova ise takımının deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 130-113 yendiği maçı, 3 sayı ve 2 ribauntla tamamladı.



Sonuçlar



Indiana Pacers-New York Knicks: 103-98



Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers: 106-99



Chicago Bulls-Los Angeles Lakers: 107-123



New Orleans Pelicans-Milwaukee Bucks: 113-130



Dallas Mavericks-San Antonio Spurs: 105-112



Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves: 133-107



Los Angeles Clippers-Portland Trail Blazers: 104-125

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

NBA'de Serge Ibaka ile Marquese Chriss Yumruklaştı

Hollanda Basınından Bomba İddia: Wesley Sneijder, Eşi Yolanthe Cabau'ya Şiddet Uyguladı

Beşiktaş Karius'u Gözden Çıkardı

TFF Başkanlığı İçin Ortak Karar Nihat Özdemir