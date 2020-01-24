Cedi'nin performansı galibiyete yetmedi (NBA Haberleri 24 Ocak 2020) - Son Dakika
Son Dakika Spor Cedi'nin performansı galibiyete yetmedi (NBA Haberleri 24 Ocak 2020) - Son Dakika Spor

Cedi'nin performansı galibiyete yetmedi (NBA Haberleri 24 Ocak 2020)

6 saat önce

NBA'e 3 maçla devam edildi.

Cedi'nin performansı galibiyete yetmedi (NBA Haberleri 24 Ocak 2020), System.String[]

NBA'e 3 maçla devam edildi.


LeBron James, takımı Lakers'ın Nets'i 128-113 yendiği mücadelede 27 sayı, 12 ribaunt ve 10 asistle kariyerinin 91. "triple-double"ını yaparak galibiyette önemli rol oynadı.36. galibiyetini alan Batı Konferansı lideri Lakers'ta, Anthony Davis ise 16 sayı ve 11 ribaunt ile mücadele etti.


Nets'te Kyrie Irving'in 20 ve Taurean Prince'in 18 sayısı, sezonun 25. mağlubiyetini önleyemedi.


Cedi Osman'ın 9 sayısı Cavaliers'a galibiyet için yetmedi


Cleveland Cavaliers, sahasında Washington Wizards'a 124-112 mağlup oldu.


Ev sahibi ekipte Collin Sexton, 29 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olurken milli basketbolcu Cedi Osman 9 sayılık katkıda bulundu.


Wizards'ta ise 36 sayı atan Bradley Beal galibiyette önemli rol oynadı.


Sonuçlar


Cleveland Cavaliers-Washington Wizards: 112-124


Los Angeles Lakers- Brooklyn Nets: 128-113


Portland Trail Blazers- Dallas Mavericks: 125-133


Washington Wizards, Anthony Davis, Lakers, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:19 
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