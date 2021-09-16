Takvim'den Deniz Bayar'ın haberine göre; Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden Ebru Şahin ve Cedi Osman 'dan güzel haber geldi.Özel jet kiralayarak aşkını Kapadokya 'ya götüren Cedi Osman, romantiklikte zirveye çıktı.

NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen 2,01 boyundaki dev adam, aşkının önünde diz çökerek "Benimle evlenir misin?" diye sordu. Şahin'den "Evet" cevabını alan ikili haberi sosyal medyada paylaşarak müjdeyi verdi.

Mutluluk pozlarında en dikkat çekici detay ise Ebru Şahin'in parmağındaki göz kamaştıran tektaş oldu. Yıllık 8 milyon dolara yakın kazanan Cedi Osman, aşkı için kesenin ağzını açtı. Güzel oyuncunun ihtişamlı tektaşının 5 karat, değerinin de yaklaşık 1 milyon TL olduğu öğrenildi.