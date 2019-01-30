Cedi Osman'a Büyük Onur

2019 NBA All Star organizasyonda yapılacak olan Yükselen Yıldızlar maçında Cleveland Cavaliers'ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman, Dünya Karması'na davet edildi.

2019 NBA All Star organizasyonda yapılacak olan Yükselen Yıldızlar maçında Cleveland Cavaliers'ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman, Dünya Karması'na davet edildi. ABD'nin Charlotte şehrinde Spectrum Center'ın ev sahipliğinde 16-18 Şubat'ta düzenlenecek 2019 NBA All Star'da Yükselen Yıldızlar karşılaşmasında ABD Karması ile Dünya Karması mücadele edecek. Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Cleveland Cavaliers'ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman da Dünya Karması'na seçildi. Dünya Karması'na ayrıca eski Fenerbahçeli basketbolcu Bogdan Bogdanovic de davet edildi. Bogdan Bogdanovic geçen sezon bu etkilikte MVP (En değerli oyuncu) seçilmişti. ABD ve Dünya Karması'nda yer alacak oyuncuların listesi şöyle:



Dünya Karması: Cedi Osman (Cleveland Cavaliers), Luka Doncic (Dallas Mavericks), Ben Simmons (Philadelphia 76ers), OG Anunoby (Toronto Raptors), DeAndre Ayton (Phoenix Suns), Bogdan Bogdanovic (Sacramento Kings), Shai Gilgeous-Alexander (Los Angeles Clippers), Rodions Kurucs (Brooklyn Nets), Lauri Markkanen (Chicago Bulls), Josh Okogie (Minnesota Timberwolves)



ABD Karması: Donovan Mitchell (Utah Jazz), Marvin Bagley, De'Aaron Fox (Sacramento Kings), Lonzo Ball, Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers), Jarrett Allen (Brooklyn Nets), John Collins, Trae Young (Atlanta Hawks), Jaren Jackson Jr (Memphis Grizzlies), Jayson Tatum (Boston Celtics)



(Oğuzhan Ort/İHA)

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