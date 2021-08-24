Cedi Osman: "Amacımız oyuncu yetiştirmek" - Son Dakika

NBA'de forma giyen yıldız basketbolcu Cedi Osman, TB2L'de mücadele edecek olan akademi takımıyla ilgili konuştu. Sabırlı olacaklarını söyleyen Cedi, "Süper Lig'e çıkmak tabii ki hedefimiz ama amacımız yola yerli oyuncularla devam edip iyi basketbolcular yetiştirmek" dedi.

NBA'de Cleveland forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, kendi adını taşıyan akademinin A takımının TB2L'de mücadele edecek olmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Pizzabulls ile sponsorluk anlaşması imzalayan ve takımının ligde 'Pizzabulls Cedi Osman Basketbol' olarak mücadele edecek olmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Cedi Osman açıklamalarda bulundu. İlk olarak sponsor firmanın kurucusu ve CEO'su Cavit Can Kırbeyi, basketbola çok önem verdiklerini ifade ederken, "Projelerimiz vardı ama tabii Cedi Osman'ın bizimle böyle bir iş birliğine gitmek istemesi bizi çok onurlandırdı, gururlandırdı. Bir dünya markası kendisi. Biz de Türkiye'nin bir markasıyız. Birlikte çok güzel işler yapacağımızı düşünüyoruz. Biz basketbola uzun yıllar hizmet etmek istiyoruz. Kendileri çok güzel altyapıyla ilgili çalışmalar yapıyorlar, biz o altyapıya da destek veriyoruz. A takımımız 2'nci Lig'de başlıyor. İnşallah bu takımı da çok güzel yerlere getireceğiz. Biz de şirket olarak her zaman bu takımın arkasında olacağız. 1 yıllık bir birliktelik kurduk. Ama ben bunun çok daha uzun yıllar süreceğini düşünüyorum. Çünkü Cedi olsun, ekibi olsun çok iyi bir elektrik aldık. Onlar da çok profesyonel bakıyorlar, biz de çok profesyonel bakıyoruz. Onlar da bu ülkeyi çok seviyorlar, biz de bu ülkeyi çok seviyoruz. İnanıyorum ki, Cedi Osman ve ekibi ile birlikte uzun yıllar güzel işler yapacağız" açıklamasını yaptı.

CEDİ OSMAN: "SÜPER LİG'E ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Çok mutlu ve gururlu olduğunu ifade eden Cedi Osman ise, "Ağabeyimle beraber büyük bir hayalimizdi. İlk başta akademiyi kurarken A takım hedefimiz yoktu ama her şey iyi gidince hayallerimiz de büyüdü. Sonunda en büyük hayalimiz olan A takımı da kurduk. Burada Cavit Bey ve ekibine çok teşekkür ederim. Çok büyük bir iş birliği olacak. Yolumuz çok uzun. A takımımızın hem çok yetenekli hem de bir o kadar başarılı olacak. Bu tür projelerde zaman ihtiyacınız oluyor. Her şey zamanla iyi olacak. İnşallah her şey iyi olacak. Hemen Süper Lig'de oynayalım diye bir acelemiz yok. Şu anda bizim en büyük hedefimiz, yerli oyunculara şans tanımak. Onları geliştirmek. Daha büyük kulüplere gidebiliyorlarsa, yurt dışına gidebiliyorlarsa ne mutlu bize. Demek ki başarılı olmuşuz diyeceğiz ve mutlu olacağız. En büyük hedefimiz oyuncu geliştirmek ile birlikte iyi birer karakter geliştirmek. İnşallah da bunu başaracağız. Süper Lig'e tabii ki de çıkmak istiyoruz. Bunun için çok zamana ihtiyacımız var ama bir gün orada olacağımıza kesinlikle inanıyorum" diye konuştu.

"AMACIMIZ OYUNCU YETİŞTİRMEK"

NBA'e giden Alperen ve Ömer'in yanı sıra Barcelona'ya transfer olan Sertaç hakkında da konuşan Cedi, "Çok mutluyum. Alperen ve Ömer'in özellikle Yaz Ligi'nde gösterdikleri performanslar bizleri çok gururlandırdı, çok da mutlu etti. Sertaç her sene üzerine koyarak Barcelona'ya gitti. Gerçekten büyük bir başarı. Onlar adına ben çok mutluyum. İnşallah her şey daha da iyi olacak. Sertaç'ı da inşallah NBA'de görürüz. Neden bir Türk oyuncu daha orada olmasın? Gerçekten yaptıkları iş muazzam" dedi.

Hedeflerinin oyuncu yetiştirmek olduğunu söyleyen başarılı basketbolcu, "Süper Lig'e çıkmış olsak da biz yine hedefimizden şaşmayıp sadece yerli oyunculara şans vermek istiyoruz. Onların gelişimi bizim için çok önemli. Çünkü çok fazla yetenekli oyuncu var ama şans bulamıyorlar, kaybolup gidiyorlar. Biz onlara bir kapı açıyoruz. Yapabileceklerinin en iyisini yapmaları için şans vereceğiz. En büyük hedefimiz 4-5 yıl sonra büyük bir tesis kurmak. Sadece Cedi Osman Akademi'ye ait olan. Orada da her sene bir geliştirme kampı kuracağız. Bizim için, benim için çok önemli. Onun için biraz daha zamana ihtiyacımız var ama hedefimiz her zaman Türk oyuncularına yardım etmek olacak" açıklamasını yaptı.

(Bozhan Memiş/İHA)