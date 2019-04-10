Cedi Osman, Charlotte Hornets Deplasmanında 17 Sayı Attı

NBA'de milli basketbolcu Cedi Osman
'ın takımı Cleveland Cavaliers
, deplasmanda Charlotte Hornets
'a 124-97'lik skorla yenilirken, Cedi 17 sayı, 4 ribaund, 1 asist ve 1 top çalma ile oynadı. Philadelphia
76'ers'ta oynayan milli oyuncu Furkan Korkmaz
, sakatlığının ardından ilk kez Miami Heat
deplasmanında süre aldı.
NBA'de normal sezon heyecanı 11 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Rocket Mortgage Field House'da karşılaştığı Charlotte Hornets'a 124-97'lik skorla mağlup oldu. Cleveland'da Cedi Osman 17 sayı, 4 ribaund, 1 asist ve 1 top çalma ile oynarken, takımda ayrıca Collin Sexton 18 sayı, 10 asist ve Jordan Clarkson
16 sayı, 3 asist ile maçı tamamladı. Galip taraf Charlotte'te ise Jeremy Lamb 23 sayı, 5 asist ve Kemba Walker 23 sayı, 7 asist ile takımına katkıda bulundu.
Furkan Korkmaz geri döndü
Philadelphia 76'ers'ta forma giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz, 12 Şubat'ta Boston Celtics
ile oynanan maçın ardından menisküs yırtığı geçirdiği operasyonun ardından ilk kez Miami Heat deplasmanında oynadı. Miami'nin 122-99'luk skorla galip geldiği müsabakayı Furkan 2 sayı ve 1 top çalma ile tamamladı. Aktif basketbol hayatını sonlandırmaya karar veren Miami'nin yıldız oyuncusu Dwyane Wade
son maçında 30 sayı, 3 ribaund, 3 asist ve 1 blok ile oynadı. Paul George
, Houston Rockets
'ı son saniyede yıktı Oklahoma City Thunder
, Chesapeake Energy
Arena'da mücadele ettiği Houston Rockets'ı Paul George'un son saniyelerde bulduğu üçlüğüyle 112-111 mağlup etti. Thunder'da Russell Westbrook
29 sayı, 12 ribaund, 10 asistle triple-double yaparken, Paul George 27 sayı, 9 ribaund ile oynadı. Rockets'ta ise James Harden
'ın 39 sayı, 10 ribaund ve 3 asistlik performansı yetmedi.
NBA'de gecenin toplu sonuçları şöyle:
Cleveland Cavaliers: 97 - Charlotte Hornets: 124 Detroit Pistons
: 100 - Memphis Grizzlies
: 93 Washington Wizards
: 110 - Boston Celtics: 116
Miami Heat: 122 - Philadelphia 76'ers: 99 Chicago Bulls
: 86 - New York Knicks
: 96 Minnesota Timberwolves
: 100 - Toronto Raptors
: 120 New Orleans
Pelicans: 103 - Golden State Warriors: 112 Dallas Mavericks
: 120 - Phoenix Suns
: 109 Utah Jazz
: 118 - Denver Nuggets
: 108
Oklahoma City Thunder: 112 - Houston Rockets: 111 Los Angeles Lakers
: 101 - Portland Trail Blazers
: 104 - İSTANBUL