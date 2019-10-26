Son Dakika Haberleri: Cedi Osman, Cleveland ile sözleşme uzattı
Son Dakika Güncel Cedi Osman, Cleveland ile sözleşme uzattı

Cedi Osman, Cleveland ile sözleşme uzattı

27 dakika önce

Cleveland Cavaliers, milli basketbolcu Cedi Osman'ın sözleşmesinin uzatıldığı açıkladı.

Cedi Osman, Cleveland ile sözleşme uzattı, System.String[]

Cleveland Cavaliers, milli basketbolcu Cedi Osman'ın sözleşmesinin uzatıldığı açıkladı.

Doğu Konferansı takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman, takımı ile sözleşme uzattı. Cleveland'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Cedi ile çok yıllık bir anlaşma yapıldığı ve politikaları gereği anlaşmanın şartlarının ilan edilmediği ifade edildi.

24 yaşındaki basketbolcu, takımı ile geçtiğimiz sezon 76 maçta 32.2 dakika ortalama ile oynayarak 13.0 sayı, 4.7 ribaund ve 2.6 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

2015 NBA Draftı'nda Minnesota Timberwolves tarafından 31. sırada seçilen Cedi Osman, Cleveland Cavaliers'a takas olmuştu. 18 Temmuz 2017'de Cleveland ile sözleşme imzalayan Cedi, Cleveland ile bugüne kadar 138 karşılaşmaya çıktı ve 9.0 sayı ve 3.5 ribaund ortalamalarıyla oynayarak katkıda bulundu.

ABD basınında yer alan haberlere göre anlaşmanın 4 yıllık olduğu ve Cedi Osman'ın bu anlaşmadan 31 milyon Dolar kazanacağı ifade edildi.

(Oğuzhan Ort/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 05:45 Kaynak: İHA
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