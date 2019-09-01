Cedi Osman: Çok güzel bir takımız

Basketbolun kendisi için hayat olduğunu belirten Cedi, "Kazanılacak her maçı kazanmak, yaşanacak her başarıyı yaşamak için var gücümle çalışıyorum" diye konuştu. İşte başarılı milli basketbolcumuzun sorularımıza verdiği samimi yanıtlar...



Terimizin son damlasına kadar...



Dünya Kupası için Türk halkına nasıl bir mesaj vermek istersin?



Çok güzel bir takımımız var. Güzel kelimesini bilerek kullandım. Her anlamda öyle. Müthiş bir arkadaşlık ortamı var. Hiçbir takımdan çekinmiyoruz. Çok iyi bir hazırlık süreci geçirdik. Çıkıp sonuna kadar mücadele edeceğiz. Türk halkından isteğimiz her zaman yaptıkları gibi bize dualarıyla destek olmaları. Sahada terlerinin son damlasına kadar mücadele eden bir takım görecekler.



Basketbol benim hayatım



Kariyer hedefin neresi ve hangi seviye?



Basketbol benim için hayattır. 'Hedefim bu, hedefim şu' diye isimler koymuyorum; kazanılacak her maçı kazanmak için çalışıyorum. NBA'de iki sene boyunca gördüğüm şey; yıldızlar sadece çok yetenekli değiller, kariyerlerini de çok iyi yönetiyorlar. · Sence kazanmak 'kafada' mı başlıyor? Bizim Head&Shoulders'la çok uzun yıllara dayanan bir işbirliğimiz var. 'Kazanmak kafada başlar' motto'su benim karakterime de fazlasıyla uyuyor. Kafanızda kazanmadığınız hiçbir başarıyı gerçek hayatta elde edemezsiniz.