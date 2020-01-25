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Cedi Osman'dan Elazığ'daki deprem için yardım açıklaması!
12 dakika önce
İşte Cedi Osman'ın açıklaması;"Bu akşam oynanacağımız Cleveland Cavaliers - Chicago Bulls maçında atılacak her 3 sayılık basket için Elazığ'daki depremin mağdurlarına 100 Amerikan doları bağışta bulunacağım. Haydi, atabildiğimiz kadar atıyoruz!
İşte Cedi Osman'ın açıklaması;
"Bu akşam oynanacağımız Cleveland Cavaliers - Chicago Bulls maçında atılacak her 3 sayılık basket için Elazığ'daki depremin mağdurlarına 100 Amerikan doları bağışta bulunacağım. Haydi, atabildiğimiz kadar atıyoruz!"
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:55
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