Cedi Osman'dan Elazığ'daki deprem için yardım açıklaması! - Son Dakika
Son Dakika Spor Cedi Osman'dan Elazığ'daki deprem için yardım açıklaması! - Son Dakika Spor

Cedi Osman'dan Elazığ'daki deprem için yardım açıklaması!

12 dakika önce

İşte Cedi Osman'ın açıklaması;"Bu akşam oynanacağımız Cleveland Cavaliers - Chicago Bulls maçında atılacak her 3 sayılık basket için Elazığ'daki depremin mağdurlarına 100 Amerikan doları bağışta bulunacağım. Haydi, atabildiğimiz kadar atıyoruz!

Cedi Osman'dan Elazığ'daki deprem için yardım açıklaması!, System.String[]

İşte Cedi Osman'ın açıklaması;


"Bu akşam oynanacağımız Cleveland Cavaliers - Chicago Bulls maçında atılacak her 3 sayılık basket için Elazığ'daki depremin mağdurlarına 100 Amerikan doları bağışta bulunacağım. Haydi, atabildiğimiz kadar atıyoruz!"


Cleveland Cavaliers, Chicago Bulls, Cedi Osman, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:55 
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