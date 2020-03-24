Cedi Osman'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı - Son Dakika

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Cedi Osman'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
6 saat önce
NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için bir geçmiş olsun mesajı yayımladı.
NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için bir geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Korona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e bir geçmiş olsun mesajı da Cedi Osman'dan geldi. Milli basketbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun Fatih hocam. Sen bu zorluğu da aşar, eskisinden daha güçlü dönersin" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:25 Kaynak: İHA
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