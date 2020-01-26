Cedi Osman, Elazığ için toplanan bağış rakamını açıkladı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, Elazığ'daki depremzedeler için başlattığı yardım kampanyasında 385 bin TL toplandığını duyurdu.

Milli basketbolcu, Cleveland Cavaliers'ın Chicago Bulls ile oynadığı maçta Elazığ'daki depremzedeler için yardım kampanyası düzenledi. Cedi, Chicago Bulls karşılaşmasında atılacak her 3 sayılık basket için 200 dolar bağışta bulunacağını açıkladı.

Yardım kampanyasına katılan herkese teşekkür eden Cedi Osman, "Onun haricinde harçlığından, çocuğunun mama parasından, öğrenci bursundan gönlüne göre bağış yapacaklarını yazan binlerce güzel insanı da ekleyince deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yüzlerine ufacık bir gülümseme koyabileceğiz. İlginiz, alakanız ve duyarlılığınız için ne kadar teşekkür etsem az. İyi ki varsınız" dedi.