Cedi Osman, Elazığ için toplanan bağış rakamını açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Cedi Osman, Elazığ için toplanan bağış rakamını açıkladı - Son Dakika Spor

Cedi Osman, Elazığ için toplanan bağış rakamını açıkladı

6 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, Elazığ'daki depremzedeler için başlattığı yardım kampanyasında 385 bin TL toplandığını duyurdu.

Cedi Osman, Elazığ için toplanan bağış rakamını açıkladı, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, Elazığ'daki depremzedeler için başlattığı yardım kampanyasında 385 bin TL toplandığını duyurdu.

Milli basketbolcu, Cleveland Cavaliers'ın Chicago Bulls ile oynadığı maçta Elazığ'daki depremzedeler için yardım kampanyası düzenledi. Cedi, Chicago Bulls karşılaşmasında atılacak her 3 sayılık basket için 200 dolar bağışta bulunacağını açıkladı.

Maçtan sonra bir açıklama daha yapan milli basketbolcu, "Maçta toplam 25 üçlük oldu. Ben ve Larry Nance Jr toplamda 10 bin dolar bağışlıyoruz. Arda Turan, Nuri Şahin, Yusuf Yazıcı ve Işıl Alben'den toplam 10 bin dolar. Nevzat Aydın 250 bin TL, Adana Basketbol Kulübü 2 bin 500 dolar katkı yaptı. Toplam 385 bin TL birikti" ifadelerini kullandı.

Yardım kampanyasına katılan herkese teşekkür eden Cedi Osman, "Onun haricinde harçlığından, çocuğunun mama parasından, öğrenci bursundan gönlüne göre bağış yapacaklarını yazan binlerce güzel insanı da ekleyince deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yüzlerine ufacık bir gülümseme koyabileceğiz. İlginiz, alakanız ve duyarlılığınız için ne kadar teşekkür etsem az. İyi ki varsınız" dedi.


Cedi Osman, basketbol, Elazığ, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Arkadaşının alkol aldığı anı paylaşan Sıla'ya tepki: Deprem oldu haberin var mı?
Son dakika: Elazığ'daki depremde ölü sayısı 36'ya yükseldi Muhabir, eline aldığı beton parçasının parçalandığını görünce şaşkına döndü Yüsra bebeği kurtaran itfaiyeci o anları gözyaşları içinde anlattı: Babası bir kahramandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 16:43:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cedi Osman, Elazığ için toplanan bağış rakamını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]