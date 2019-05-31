Son Dakika Haberleri: Cedi Osman, Gaziantep'te Suriyeli çocuklarla bir araya geldi
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Cedi Osman, Gaziantep'te Suriyeli çocuklarla bir araya geldi

1 saat önce

AMERİKAN Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, UNICEF tarafından düzenlenen 'Suriyeli ve Diğer Mülteciler için Şartlı Eğitim Yardımı Programı' kapsamında geldiği Gaziantep'te Suriyelei öğrencilerle bir araya geldi.

Cedi Osman, Gaziantep'te Suriyeli çocuklarla bir araya geldi, System.String[]


AMERİKAN Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, UNICEF tarafından düzenlenen 'Suriyeli ve Diğer Mülteciler için Şartlı Eğitim Yardımı Programı' kapsamında geldiği Gaziantep'te Suriyelei öğrencilerle bir araya geldi.
Mehmet Akif İnan Ortaokulu'nda düzenlenen programa, Cedi Osman, UNICEF Türkiye Temsilcisi Phillippe Duamelle, ECHO Türkiye Ofis Başkanı Claudia Amaral ve yetkililer katıldı. Türkiye'ye gelen 540 bin Suriyeli çocuğun yararlanmasının hedeflendiği projede, Cedi Osman öğrencilerle bir araya gelerek, kendisi ve basketbolla ilgili soruları yanıtladı.
Projede yer aldığı için mutlu olduğunu belirten Cedi Osman, "Çocuklarla bir arada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Hem ben onları tanıyorum. Hem onlar beni tanıyor. Gerçekten çok güzel karşıladılar beni sağ olsunlar. Hepsi pırıl pırıl çocuklar. Biz de burada onlara yardım edebilmek için, beraber olabilmek için geldik. Geldiğimde neyle karşılaşacağımı bilmiyordum. Hepsinin Türkçeyi bilmeleri ve sıcakkanlı olmaları beni çok mutlu etti. Onlarla küçük de olsa bir söyleşi gerçekleştirmiş olduk. Biz onlara desteğimizi göstermek için geldik" dedi.
Program, Cedi Osman ve öğrencilerin okul bahçesindeki potaya atış yapmasının ardından sona erdi.

- Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:27 Kaynak: DHA
Gaziantep, Cedi Osman, Güncel
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