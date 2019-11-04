Son Dakika Haberleri: Cedi Osman'ın 10 sayısı Cavaliers'a yetmedi
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Cedi Osman'ın 10 sayısı Cavaliers'a yetmedi

6 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Dallas Mavericks'e 131-111 yenildi.

Cedi Osman'ın 10 sayısı Cavaliers'a yetmedi, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Dallas Mavericks'e 131-111 yenildi.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Mavericks, genç yıldızı Luka Doncic'in 29 sayı, 14 ribaunt, 15 asistle üst üste ikinci kez "triple-double" yaptığı mücadelede Cavaliers'ı 131-111 mağlup ederek 6. maçında 4. galibiyetini aldı.

Mavericks'te Kristaps Porzingis 18, Jalen Brunson 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Dördüncü yenilgisini yaşayan Cavaliers'ta Kevin Love'ın 29, Jordan Clarkson'ın 17 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Milli basketbolcu Cedi Osman ise 28 dakika 21 saniye süre aldığı karşılaşmayı 10 sayı, 4 ribaunt, 1 asist, 1 blokla tamamladı.

LeBron James'ten "triple-double"

Los Angeles Lakers, yıldızı LeBron James'in 21 sayı, 11 ribaunt, 13 asistle "triple-double" yaptığı karşılaşmada San Antonio Spurs deplasmanında 103-96 kazandı.

Beşinci galibiyetini elde eden Lakers'ta Anthony Davis 25 sayı, 11 ribaunt, Dwight Howard 14 sayı, 13 ribauntla oynadı.

Spurs'te Dejounte Murray'nin 18 sayı, 11 ribaunt, Rudy Gay'in 16 sayı, 10 ribauntluk performansları sezonun ikinci mağlubiyetini engelleyemedi.

NBA'e 6 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Indiana Pacers- Chicago Bulls: 108-95

Miami Heat- Houston Rockets: 129-100

New York Knicks- Sacramento Kings: 92-113

San Antonio Spurs- Los Angeles Lakers: 96-103

Cleveland Cavaliers-Dallas Mavericks: 111-131

Los Angeles Clippers- Utah Jazz: 105-94

Cleveland Cavaliers, Dallas Mavericks, Cedi Osman, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:56 Kaynak: AA
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