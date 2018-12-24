Son Dakika Haberleri: Cedi Osman'ın 17 Sayısı Cavaliers'a Yetmedi

Cedi Osman'ın 17 Sayısı Cavaliers'a Yetmedi

2 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, milli oyuncu Cedi Osman'ın 17 sayı attığı maçta Chicago Bulls'a 112-92 yenildi.

Cedi Osman'ın 17 Sayısı Cavaliers'a Yetmedi, System.String[]
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, milli oyuncu Cedi Osman'ın 17 sayı attığı maçta Chicago Bulls'a 112-92 yenildi.

NBA'e 11 maçla devam edildi. Cedi Osman, takımı Cavaliers'ın evinde Bulls'a 20 sayı farkla 112-92 mağlup olduğu karşılaşmada 37 dakika görev aldı ve 17 sayı, 7 ribaunt, 1 asistlik performans sergiledi.

Art arda 3. olmak üzere sezonun 26. yenilgisini yaşayan Cavaliers'ta Larry Nance Jr 20, Jordan Clarkson 17 sayı attı.

Bulls'ta Lauri Markkanen 31, Kris Dunn 17 sayıyla takımının bu sezonki 9. galibiyetinde ön plana çıktı.

Curry ve Durant ikilisinden 77 sayı

Son şampiyon Golden State Warriors, yıldız oyuncuları Stephen Curry ve Kevin Durant'in 77 sayı ürettiği karşılaşmada Los Angeles Clippers'ı 129-127 mağlup etti.

Bu sezon 23. galibiyetini alan Batı Konferansı ikincisi Warriors'ta Curry 42 sayı, 6 ribaunt, Durant 35 sayı, 12 ribauntla oynadı.

Sezonun 14. yenilgisini yaşayan konuk takım Clippers'ta Tobias Harris 32 sayı, 9 ribaunt, Danilo Gallinari 25 sayı, 11 ribaunt, Lou Williams 25 sayı, 9 asistlik performans ortaya koydu.

Sonuçlar

Detroit Pistons-Atlanta Hawks: 95-98

Indiana Pacers-Washington Wizards: 105-89

Boston Celtics-Charlotte Hornets: 119-103

Brooklyn Nets-Phoenix Suns: 111-103

Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls: 92-112

Orlando Magic-Miami Heat: 91-115

Sacramento Kings-New Orleans Pelicans: 122-117

Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves: 112-114

Golden State Warriors-Los Angeles Clippers: 129-127

Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks: 121-118 (Uzatmada)

Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies: 99-107

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:00 Kaynak: AA

Chicago Bulls, Cedi Osman, Spor
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