Cedi Osman'ın 17 Sayısı Cavaliers'a Yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, milli oyuncu Cedi Osman'ın 17 sayı attığı maçta Chicago Bulls'a 112-92 yenildi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, milli oyuncu Cedi Osman'ın 17 sayı attığı maçta Chicago Bulls'a 112-92 yenildi.



NBA'e 11 maçla devam edildi. Cedi Osman, takımı Cavaliers'ın evinde Bulls'a 20 sayı farkla 112-92 mağlup olduğu karşılaşmada 37 dakika görev aldı ve 17 sayı, 7 ribaunt, 1 asistlik performans sergiledi.



Art arda 3. olmak üzere sezonun 26. yenilgisini yaşayan Cavaliers'ta Larry Nance Jr 20, Jordan Clarkson 17 sayı attı.



Bulls'ta Lauri Markkanen 31, Kris Dunn 17 sayıyla takımının bu sezonki 9. galibiyetinde ön plana çıktı.



Curry ve Durant ikilisinden 77 sayı



Son şampiyon Golden State Warriors, yıldız oyuncuları Stephen Curry ve Kevin Durant'in 77 sayı ürettiği karşılaşmada Los Angeles Clippers'ı 129-127 mağlup etti.



Bu sezon 23. galibiyetini alan Batı Konferansı ikincisi Warriors'ta Curry 42 sayı, 6 ribaunt, Durant 35 sayı, 12 ribauntla oynadı.



Sezonun 14. yenilgisini yaşayan konuk takım Clippers'ta Tobias Harris 32 sayı, 9 ribaunt, Danilo Gallinari 25 sayı, 11 ribaunt, Lou Williams 25 sayı, 9 asistlik performans ortaya koydu.



Sonuçlar



Detroit Pistons-Atlanta Hawks: 95-98



Indiana Pacers-Washington Wizards: 105-89



Boston Celtics-Charlotte Hornets: 119-103



Brooklyn Nets-Phoenix Suns: 111-103



Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls: 92-112



Orlando Magic-Miami Heat: 91-115



Sacramento Kings-New Orleans Pelicans: 122-117



Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves: 112-114



Golden State Warriors-Los Angeles Clippers: 129-127



Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks: 121-118 (Uzatmada)



Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies: 99-107

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