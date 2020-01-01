Cedi Osman'ın çabası yetmedi! (NBA'de gecenin sonuçları 01.01.2020) - Son Dakika
Son Dakika Spor Cedi Osman'ın çabası yetmedi! (NBA'de gecenin sonuçları 01.01.2020) - Son Dakika Spor

Cedi Osman'ın çabası yetmedi! (NBA'de gecenin sonuçları 01.01.2020)

6 saat önce

NBA'e 7 maçla devam edildi.

Cedi Osman'ın çabası yetmedi! (NBA'de gecenin sonuçları 01.01.2020), System.String[]

NBA'e 7 maçla devam edildi. Son şampiyon Toronto Raptors, seyircisi önünde çıktığı Cleveland Cavaliers mücadelesini 117-97 kazandı.


Raptors'ı galibiyete, 24 sayı, 8 asist üreten Kyle Lowry, 20 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan Serge Ibaka ve kenardan gelerek 19 sayı kaydeden Terence Davis taşıdı.


Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 14 sayı, 4 ribaunt, 4 asistle oynadı. Cavaliers'ta Collin Sexton 22 sayı, Tristan Thompson da 14 sayı, 11 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.


Furkan'ın takımı arka arkaya 3. maçını kaybetti


Milli oyuncu Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın Indiana Pacers'a 115-97 mağlup olduğu müsabakada 9 sayı kaydetti.


Ev sahibi Pacers'ta Domantas Sabonis 23 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, T.J. Warren ise 21 sayıyla galibiyetin mimarları oldular.


Peş peşe 3. mağlubiyetini alan 76ers'ta Josh Richardson 20 sayı, 5 asist, Ben Simmons 18 sayı, 10 ribaunt üretti.


Sonuçlar


Charlotte Hornets- Boston Celtics: 92-109


Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 115-97


Sacramento Kings- Los Angeles Clippers: 87-105


Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers: 117-97


San Antonio Spurs-Golden State Warriors: 117-113 (uzatmada)


Houston Rockets- Denver Nuggets: 130-104


Oklahoma City Thunder- Dallas Mavericks: 106-101

Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors, Cedi Osman, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 10:42 
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