Son Dakika Haberleri: Cedi Osman'ın Kariyer Gecesi

Cedi Osman'ın Kariyer Gecesi

1 saat önce

NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, Miami Heat karşılaşmasında attığı 29 sayı ile kişisel sayı rekorunu kırdı.

Cedi Osman'ın Kariyer Gecesi, System.String[]
NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, Miami Heat karşılaşmasında attığı 29 sayı ile kişisel sayı rekorunu kırdı.

Milli basketbolcu Cedi Osman, NBA'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Cedi'nin formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena'da karşılaştığı Miami Heat'e 100-94 mağlup oldu. Cleveland'da en skorer isim olan milli basketbolcu, mücadeleyi 29 sayı, 4 ribaund, 4 asist ve 2 top çalma ile tamamladı.

23 yaşındaki basketbolcu, kaydettiği 29 sayı ile NBA'de kişisel sayı rekorunu kırdı. Cedi, geçtiğimiz günlerde Boston Celtics ile oynanan maçta da 25 sayı atmıştı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:26 Kaynak: İHA

Miami Heat, Cleveland Cavaliers, Cleveland, Cedi Osman, Spor
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