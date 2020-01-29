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Cedi Osman'ın maçında Elazığ ve Malatya'ya destek mesajı
6 saat önce
Ev sahibi takımda forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde, maçın oynandığı Quicken Loans Arena'nın elektronik reklam panolarında "Dualarımız sizinle Elazığ" ve pota arkasında "Malatya" yazıldığı görüldü.
Ev sahibi takımda forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde, maçın oynandığı Quicken Loans Arena'nın elektronik reklam panolarında "Dualarımız sizinle Elazığ" ve pota arkasında "Malatya" yazıldığı görüldü.
Cedi Osman da takımının yaptığı bu jesti, "Cavaliers'a, Elazığ'daki depremden etkilenenlere birlik ve desteğini gösterdiği için teşekkür ediyorum. Bu ailenin bir parçası olduğum için gururluyum" diyerek Twitter hesabından paylaştı.
Bilindiği gibi yıldız sporcu, sosyal medya hesabından Chicago Bulls maçı öncesinde yaptığı paylaşım ile Elazığ'daki deprem mağdurlarına destek kampanyası başlatmış ve bu hareket spor camiasından büyük destek görmüştü.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:58
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