Cedi Osman'ın performansı mağlubiyete engel olamadı

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon dün gece oynanan 9 karşılaşma ile devam etti.



Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers sahasında Charlotte Hornets'a 109-106 mağlup oldu.



Cedi Osman, 26 dakika süre aldığı bu mücadelede 17 sayı 1 ribaund ve 2 asistlik performans sergilerken, takımının mağlup olmasına engel olamadı.



Karşılaşmada Cavaliers'ın en skorer oyuncusu ise 21 sayılık performansıyla Colin Sexton oldu.



NBA'de dün gece oynanan maçlarda alınan toplu sonuçlar şu şekilde:



Cleveland Cavaliers - Charlotte Hornets: 106-109



Indiana Pacers - Denver Nuggets: 116-124



Miami Heat - Toronto Raptors: 84-76



Minnesote Timberwolves - Golden State Warriors: 99-84



Chicago Bulls - Utah Jazz: 98-102



San Antanio Spurs - Oklahoma City Thunder: 103-109



Dallas Mavericks - Brooklyn Nets: 123-111



Sacramento Kings - Memphis Grizzlies: 128-123



Los Angeles Clippers - Detroit Pistons: 126-112