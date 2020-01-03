Cedi Osman'ın performansı mağlubiyete engel olamadı - Son Dakika
Son Dakika Spor Cedi Osman'ın performansı mağlubiyete engel olamadı - Son Dakika Spor

Cedi Osman'ın performansı mağlubiyete engel olamadı

6 saat önce

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon dün gece oynanan 9 karşılaşma ile devam etti.

Cedi Osman'ın performansı mağlubiyete engel olamadı, System.String[]

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon dün gece oynanan 9 karşılaşma ile devam etti.


Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers sahasında Charlotte Hornets'a 109-106 mağlup oldu.


Cedi Osman, 26 dakika süre aldığı bu mücadelede 17 sayı 1 ribaund ve 2 asistlik performans sergilerken, takımının mağlup olmasına engel olamadı.


Karşılaşmada Cavaliers'ın en skorer oyuncusu ise 21 sayılık performansıyla Colin Sexton oldu.


NBA'de dün gece oynanan maçlarda alınan toplu sonuçlar şu şekilde:


Cleveland Cavaliers - Charlotte Hornets: 106-109


Indiana Pacers - Denver Nuggets: 116-124


Miami Heat - Toronto Raptors: 84-76


Minnesote Timberwolves - Golden State Warriors: 99-84


Chicago Bulls - Utah Jazz: 98-102


San Antanio Spurs - Oklahoma City Thunder: 103-109


Dallas Mavericks - Brooklyn Nets: 123-111


Sacramento Kings - Memphis Grizzlies: 128-123


Los Angeles Clippers - Detroit Pistons: 126-112

Cleveland Cavaliers, Cedi Osman, basketbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:46 
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