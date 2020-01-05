Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers'ta saha içi tartışma çıktı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers'ta saha içi tartışma çıktı! - Son Dakika Spor

Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers'ta saha içi tartışma çıktı!

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Cleveland Cavaliers'ın Oklahoma City Thunder'a 121-106 yenildiği maça Kevin Love ve Collin Sexton arasında yaşanan tartışma damga vurdu.

Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers'ta saha içi tartışma çıktı!, System.String[]

Spor Arena Dış Haber | Cleveland Cavaliers'ın Oklahoma City Thunder'a 121-106 yenildiği maça Kevin Love ve Collin Sexton arasında yaşanan tartışma damga vurdu.


İlk yarının son pozisyonunda Sexton, topu fazla elinde tutunca Love sinirlendi. İki elini havaya açan tecrübeli oyuncu, Sexton'un yanına gidip topu aldı. Love, topu aldıktan sonra sert bir şekilde Cedi Osman'a pas verdi.


Maçın ardından Kevin Love, Instagram hesabından tartışmaları önlemek amacıyla "Takım arkadaşlarımı seviyorum" şeklinde paylaşım yapsa da yaşanan bu olay maçın önüne geçti.


İşte çok konuşulan o pozisyon;



??Kevin Love: "Ver şu topu bana!"

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 10:30 
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