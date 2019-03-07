Cedi Osman'lı Cleveland, Brooklyn Deplasmanında Kayıp
1 saat önce
Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, deplasmanda karşı karşıya geldiği Brooklyn Nets'e 113-107 mağlup oldu.
Milli basketbolcu Cedi Osman
'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers
, deplasmanda karşı karşıya geldiği Brooklyn Nets
'e 113-107 mağlup oldu. Cedi Osman 35 dakikada süre aldığı maçta 5 sayı, 6 ribaund ve 4 asist oynadı. NBA'de normal sezon heyecanı 10 karşılaşma ile devam etti. Los Angeles Lakers
, Staples Center'da karşılaştığı Denver
Nugguts'a 115-99'luk skorla mağlup oldu. Ligde 35. yenilgisini alan Lakers'ta LeBron James'in 31 sayı, 7 ribaundluk performansı yetmedi. Bu sezonki 43. galibiyetini alan Denver'da ise Will Barton 23 sayı, 5 asist ve Jamal Murry 19 sayı, 8 ribaund ile oynadı.
BROOKLYN, CEDİ'Lİ CLEVELAND'I MAĞLUP ETTİ Brooklyn Nets, Barclays Center'da mücadele ettiği Cleveland Cavaliers'ı 113-107 mağlup ederek, 34. galibiyetini elde etti. Nets'te Spencer Dinwiddie 28 sayı, 5 asist ve D'Angelo Russell 25 sayı, 5 asistle oynayarak galibiyetin mimarlarından oldu. Cleveland'da ise milli basketbolcu Cedi Osman 35 dakikada süre aldığı maçta 5 sayı, 6 ribaund ve 4 asist oynadı. Takımda ayrıca Kevin Love 24 sayı, 16 ribaund ve David Nwaba 22 sayı, 1 ribaund ile takımına katkıda bulundu. NBA'de gecenin toplu sonuçları ise şöyle: Charlotte Hornets
: 84 - Miami Heat
: 91 Detroit Pistons
: 131 - Minnesota Timberwolves
: 114 Washington Wizards
: 132 - Dallas Mavericks
: 123 Atlanta Hawks
: 104 - San Antonio Spurs
: 111 Brooklyn Nets: 113 - Cleveland Cavaliers: 107 Chicago Bulls
: 108 - Philadelphia
76ers: 107 New Orleans
Pelicans: 104 - Utah Jazz
: 114 Phoenix Suns
: 107 - New York Knicks
: 96 Sacramento Kings
: 109 - Boston Celtics
: 111 Los Angeles
Lakers: 99 - Denver Nuggets
: 115
(Oğuzhan Ort/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:26 Kaynak: İHA
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