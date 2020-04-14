Cedi Osman Red Bull Gaming Ground @HOME'da vadiye iniyor! - Son Dakika
Son Dakika Spor Cedi Osman Red Bull Gaming Ground @HOME'da vadiye iniyor! - Son Dakika Spor

Cedi Osman Red Bull Gaming Ground @HOME'da vadiye iniyor!

6 saat önce

Oluşturduğu ilgi çekici yayınlarla farkını ortaya koyan Red Bull Twitch kanalı, bu hafta da Red Bull Gaming Ground @HOME ile oyunseverlere keyifli deneyimler sunmaya devam ediyor.

Cedi Osman Red Bull Gaming Ground @HOME'da vadiye iniyor!, System.String[]

Oluşturduğu ilgi çekici yayınlarla farkını ortaya koyan Red Bull Twitch kanalı, bu hafta da Red Bull Gaming Ground @HOME ile oyunseverlere keyifli deneyimler sunmaya devam ediyor. Oyunseverler Red Bull Gaming Ground @HOME'da Cedi Osman, Berke" Thaldrin" Demir ve Kaan Kural'la buluşacak.


Türkiye'nin en başarılı sporcularından biri olarak gösterilen Cedi Osman, bu kez yeteneklerini bilgisayar başında sergileyecek. Yıldız oyuncu Red Bull Gaming Ground @HOME çatısı altında ünlü yayıncı Berke "Thaldrin" Demir'e karşı 1v1 ve 5v5 modlarında meydan okuyacak. 5v5 maçında Cedi Osman ve Thaldrin'in takımlarında yer alacak 8 oyuncu ise Cedi Osman, Thaldrin ve Red Bull Türkiye'nin sosyal medya hesaplarından sorulacak sorulara doğru cevap veren kişiler arasından seçilecek. Kaan Kural'ın sunacağı büyük mücadele 16 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da Twitch.tv/RedBullTR adresinden canlı olarak yayınlanacak.


Bora Füzesi, Cedi Osman, Red Bull, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 03:16 

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